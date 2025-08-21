Ο όμιλος της Εθνικής στα προκριματικά του Mundobasket 2027

Η Ρουμανία θα συμπληρώσει τον όμιλο της Ελλάδας στα προκριματικά του Mundobasket 2027, με την «γαλανόλευκη» να αντιμετωπίζει ακόμη Μαυροβούνιο και Πορτογαλία.

Οι Ρουμάνοι μετά την ήττα της Ουγγαρίας από την Βόρεια Μακεδονία, τερμάτισαν στην πρώτη θέση του Group Ε των προπροκριματικών και συμπλήρωσε τον όμιλο της Εθνικής στα προκριματικά του Mundobasket 2027.

Η γαλανόλευκη θα βρεθεί στον δεύτερο όμιλο, όπου εκτός από την Ρουμανία, θα τεθεί αντιμέτωπη με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία, με τις τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου να προκρίνονται στην δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους.

Αναλυτικά οι όμιλοι των ευρωπαϊκών προκριματικών του MundoBasket 2027

Group A: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία

Group B: Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ρουμανία

Group C: Σερβία, Τουρκία, Βοσνία, Ελβετία

Group D: Ιταλία, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισλανδία

Group E: Γερμανία, Κροατία, Ισραήλ, Κύπρος

Group F: Λετονία, Πολωνία, Αυστρία, Ολλανδία

Group G: Γαλλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία

Group H:Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Σουηδία