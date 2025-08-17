Ισπανία: Πέντε προβλήματα δέκα μέρες πριν το Eurobasket

Δύσκολα τα πράγματα στην Ισπανία, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να έχει πέντε προβλήματα να αντιμετωπίσει δέκα μέρες πριν ξεκινήσει το Eurobasket.

Σε δέκα μέρες ξεκινάει το Εurobasket και η κατάσταση στην Εθνική Ισπανίας μόνο καλή δεν είναι.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει δει τους Σάντι Αλντάμα και Αλμπέρτο Ντίαθ να είναι εκτός προπονήσεων, ενώ και οι Ντάριο Μπριθουέλα και Αλμπέρτο Αμπάλντε δε βρίσκονται στο 100%.

Σε αυτά τα θέματα προστέθηκε και ο τραυματισμός του Μάριο Σέιντ-Σούπερι. Ο 19χρονος χτύπησε στον αστράγαλο στο φιλικό της Ισπανίας με τη Γαλλία και μένει να φανεί αν είναι σοβαρό το πρόβλημά του, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την έναρξη του Eurobasket.