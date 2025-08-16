Η Σερβία επικράτησε με 91-81 απέναντι στην Γερμανία και έτσι κατέκτησε το φιλικό τουρνουά λίγο πριν το Eurobasket.

Σερβία και Γερμανία αναμετρήθηκαν στον τελικό του «DBB Supercup», με τους Σέρβους να πανηγυρίζουν τη νίκη με 91-81.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε μία... μέτρια εμφάνιση για τα δικά του δεδομένα με 7 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Νίκολα Γιόβιτς τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους. Ακόμη, διψήφιοι ήταν οι Γκούντουριτς, Βούκσεβιτς και Μπογκντάνοβιτς με 11 πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε 6 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την άλλη, ο Φραντζ Βάγκνερ ολοκλήρωσε το ματς με 26 πόντους, ο Όσκαρ Ντα Σίλβα είχε 14 και ο Σρέντερ μέτρησε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 32-38, 55-70, 81-91