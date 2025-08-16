Σερβία και Γερμανία αναμετρήθηκαν στον τελικό του «DBB Supercup», με τους Σέρβους να πανηγυρίζουν τη νίκη με 91-81.
Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε μία... μέτρια εμφάνιση για τα δικά του δεδομένα με 7 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Νίκολα Γιόβιτς τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους. Ακόμη, διψήφιοι ήταν οι Γκούντουριτς, Βούκσεβιτς και Μπογκντάνοβιτς με 11 πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε 6 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Από την άλλη, ο Φραντζ Βάγκνερ ολοκλήρωσε το ματς με 26 πόντους, ο Όσκαρ Ντα Σίλβα είχε 14 και ο Σρέντερ μέτρησε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 15-18, 32-38, 55-70, 81-91