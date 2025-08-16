Η Λετονία κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Σλοβενία με 100-88, με τους Σλοβένους να έχουν στο μυαλό τους τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος τραυματίστηκε.

Λετονία και Σλοβενία αναμετρήθηκαν σε ένα φιλικό παιχνίδι ενόψει του Eurobasket 2025. Οι Λετονοί ήταν αυτοί που κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 100-88. Φυσικά, από τον αγώνα ξεχώρισε ο τραυματισμός του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς έκανε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παρκέ.

Το σύνολο του Λούνκα Μπάνκι στην τρίτη περίοδο είχε επιμέρους σκορ 27-13, προηγήθηκε με 77-65 και... δεν κοίταξε ποτέ πίσω, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 100-88.

Για την Λετονία ο Κρίσταπς Πορζίνγκις είχε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Ντάβις Μπέρτανς προσέθεσε 16 πόντους. Από την άλλη, για τη Σλοβενία ο Κλέμεν Πρέπελιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και Γκρέγκορ Χρόβατ τελείωσε τον αγώνα με 12.

Θυμίζουμε πως η Λετονία θα συμμετέχει στο «Akropolis», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 21-31, 50-52, 77-65, 100-88