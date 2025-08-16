Ο Σακίλ επέλεξε: Καλύτερος από τον Γιάννη ο Λεμπρόν, κορυφαίος ο Σάι (vid)

MENU
Ο Σακίλ Ο'Νιλ ξεκαθάρισε πως ο Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει καλύτερος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ θεωρεί πως ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι ο κορυφαίος.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media ο Σακίλ Ο'Νιλ έπρεπε να σπάσει ένα ξύλο όταν θα άκουγε το όνομα ενός παίκτη που είναι καλύτερος από τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς έφτασε πολύ κοντά στο να το κάνει όταν άκουσε το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά τελικά το έσπασε όταν ειπώθηκε το όνομα του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Μάλιστα, τόνισε πως ο αστέρας των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έκανε μία εξαιρετική χρονιά.

Αναλυτικά τα ονόματα που ακούστηκαν:

ΛαΜέλο Μπολ
Ταϊρίς Χαλιμπάρτον
Καρλ-Άντονι Τάουνς
Βίκτορ Ουεμπανιάμα
Κέβιν Ντουράντ
Παόλο Μπανκέρο
Τζέιλαν Μπράνσον
Τζέισον Τέιτουμ
Λούκα Ντόντσιτς
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Δείτε το βίντεο:

