Ο Σακίλ επέλεξε: Καλύτερος από τον Γιάννη ο Λεμπρόν, κορυφαίος ο Σάι (vid)

Ο Σακίλ Ο'Νιλ ξεκαθάρισε πως ο Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει καλύτερος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ θεωρεί πως ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι ο κορυφαίος.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media ο Σακίλ Ο'Νιλ έπρεπε να σπάσει ένα ξύλο όταν θα άκουγε το όνομα ενός παίκτη που είναι καλύτερος από τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς έφτασε πολύ κοντά στο να το κάνει όταν άκουσε το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά τελικά το έσπασε όταν ειπώθηκε το όνομα του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Μάλιστα, τόνισε πως ο αστέρας των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έκανε μία εξαιρετική χρονιά.

Αναλυτικά τα ονόματα που ακούστηκαν:

ΛαΜέλο Μπολ

Ταϊρίς Χαλιμπάρτον

Καρλ-Άντονι Τάουνς

Βίκτορ Ουεμπανιάμα

Κέβιν Ντουράντ

Παόλο Μπανκέρο

Τζέιλαν Μπράνσον

Τζέισον Τέιτουμ

Λούκα Ντόντσιτς

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Δείτε το βίντεο: