Video: Ο Γκριγκόνις σε δράση μετά από μήνες!

Ο Λιθουανός ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το video του SDNA αποτυπώνει την προσπάθεια του στο βοηθητικό του ΟΑΚΑ σήμερα το πρωί.

Μετά από πολλούς μήνες, το… γνωστό γλυκό αλλά και συνάμα δολοφονικό σουτ του Μάριους Γκριγκόνις επανέρχεται σιγά σιγά στη δράση.

Έχοντας ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα στο Μόναχο με πολύ εξειδικευμένο γιατρό (ο ίδιος που κούραρε και τον Ουόκαπ), ο Γκριγκόνις έφτασε στην Αθήνα γεμάτος όρεξη και ακολουθεί ένα προς ένα τα βήματα της αποκατάστασης.

Αυτή την περίοδο προβλέπεται να σουτάρει χωρίς πίεση και επαφή, κάτι που θα γίνει σε επόμενο στάδιο εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και χωρίς να αισθάνεται ενοχλήσεις καθώς αυτή τη στιγμή ο οργανισμός του επιστρέφει στην κανονικότητα.

Το SDNA εξασφάλισε ένα μικρής διάρκειας βίντεο όπου μαζί με τον Χρήστο Σερέλη προπονείται στο ΟΑΚΑ και το αποτέλεσμα δείχνει αν μη τι άλλο ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Στον Παναθηναϊκό αισιοδοξούν ότι ένα υπερόπλο με τον χαρακτήρα και την ποιότητα του Γκριγκόνις δύναται να κάνει τη διαφορά αγωνιστικά αλλά πρώτα από όλα το σημαντικό είναι να έχει την υγεία του.

Δείτε το βίντεο: