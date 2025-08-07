Πιτίνο: «Δεν υπάρχουν πια πόιντ-γκαρντ στο NBA»

Σε δηλώσεις σε Αμερικανικά μέσα ο Ρικ Πιτινό εξέφρασε την άποψη του για την πως δεν υπάρχουν πλέον «καθαρά» πόιντ-γκαρντ στα παρκέ του ΝΒΑ.
Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και legend των πάγκων επεσήμανε ότι πλέον παίκτες τέτοιου είδους, που να έχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένας πόιντ-γκαρντ συναντώνται με μεγάλη δυσκολία στον ΝΒΑ και γενικότερα η θέση αυτή έχει αρχίσει να εξαφανίζεται στο πρωτάθλημα.
«Δεν υπάρχουν πόιντ-γκαρντ πια. Ποιος πόιντ-γκαρντ υπάρχει στους Νικς, Λέικερς, Σέλτικς, Θάντερ; Οι πόιντ-γκαρντ πια έχουν… εξαφανισθεί», ανέφερε ο Πιτίνο μεταξύ άλλων.
Rick Pitino: “There are no point guards anymore…Who’s the PG of the Knicks, Lakers, Celtics, Thunder?…PG’s totally done…”— New York Basketball (@NBA_NewYork) August 6, 2025
Q: “What’s Jalen Brunson?”
Pitino: “Combo scoring guard. I don’t think he’s looking for the assist. I think he’s looking to score. And thank God he is…” pic.twitter.com/gbpUb8OxJT