Πιτίνο: «Δεν υπάρχουν πια πόιντ-γκαρντ στο NBA»

Ο Ρικ Πιτίνο σε δηλώσεις του εξέφρασε την άποψη του πως πλέον δεν υπάρχουν πόιντ-γκαρτν στις ομάδες του ΝΒΑ.

Σε δηλώσεις σε Αμερικανικά μέσα ο Ρικ Πιτινό εξέφρασε την άποψη του για την πως δεν υπάρχουν πλέον «καθαρά» πόιντ-γκαρντ στα παρκέ του ΝΒΑ.

Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και legend των πάγκων επεσήμανε ότι πλέον παίκτες τέτοιου είδους, που να έχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένας πόιντ-γκαρντ συναντώνται με μεγάλη δυσκολία στον ΝΒΑ και γενικότερα η θέση αυτή έχει αρχίσει να εξαφανίζεται στο πρωτάθλημα.

«Δεν υπάρχουν πόιντ-γκαρντ πια. Ποιος πόιντ-γκαρντ υπάρχει στους Νικς, Λέικερς, Σέλτικς, Θάντερ; Οι πόιντ-γκαρντ πια έχουν… εξαφανισθεί», ανέφερε ο Πιτίνο μεταξύ άλλων.

