Κι επίσημα στην Αρμάνι ο Ντέβιν Μπούκερ

Κάτοικος Μιλάνου κι επίσημα έγινε ο Αμερικανός σέντερ, με την ιταλική ομάδα να επισημοποιεί τη συμφωνία της με τον Ντέβιν Μπούκερ, που από τη νέα σεζόν θα φοράει τη φανέλα της Αρμάνι.

Ο Αμερικανός άσος την χρονιά που ολοκληρώθηκε με την Μπάγερν στην Euroleague μέτρησε 14,9 πόντους και 4,7 ριμπάουντ μέσο όρο.

📝 La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Devin Booker.

🇮🇹 Comunicato ufficiale



📝 Olimpia Milano has reached a multi-year agreement with Devin Booker.

🇬🇧 Official statement