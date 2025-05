Γκάμπριελ: «Αγαπημένη μου στιγμή το Κύπελλο» - Μήτογλου: «Με τον Ουένιεν θα κερδίσουμε τα πάντα» (vid)

Οι Ντίνος Μήτογλου και Ουένιεν Γκάμπριελ ήταν πρωταγωνιστές στο βίντεο που δημοσίευσε η «πράσινη» ΚΑΕ σε συνεργασία με την Uber για τις καλύτερες στιγμές της σεζόν. Ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου και ο Έλληνας διεθνής στο νέο ΟΑΚΑ.

Στο απόσπασμα ο Ουένιεν Γκάμπριελ αναφέρει: «Η αγαπημένη μου Uber Moment ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Είναι το πρώτο μου τρόπαιο στην Ευρώπη. Ήταν ένα υπέροχο συναίσθημα». Από την πλευρά του, ο Ντίνος Μήτογλου προσέθεσε: «Οι αλλαγές που κάναμε όπως το γήπεδο, τα αποδυτήρια, είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νέα χρονιά. Μαζί με τον Ουένιεν θα κερδίσουμε τα πάντα».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το βίντεο στο «CLUB 1908».

Δείτε την ανάρτηση:

𝐔𝐛𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐭. 𝐌𝐢𝐭𝐨𝐠𝐥𝐨𝐮 & 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 🚖☘️



Time for another ride - and this one’s packed with stories!



Wenyen Gabriel and Dinos Mitoglou share their favorite @Uber moment of the season, how it feels to see OAKA transformed, what made lifting the Greek… pic.twitter.com/lj0otJHhXe