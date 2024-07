Οι Θάντερ «έκλεισαν» τον Χάρτενσταϊν

Οι Θάντερ ήταν η καλύτερη ομάδα της Δύσης τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και φυσικά θέλουν να χτίσουν πάνω στην περσινή επιτυχία.

Έτσι, τα βρήκαν σε όλα με τον Χάρτενσταϊν και ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο για 87 εκατομμύρια δολάρια, όπως έκανε γνωστό ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο 26χρονος είχε 7,8 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 76 παιχνίδια με τους Νικς.

ESPN Sources: Free agent C Isaiah Hartenstein has agreed on a three-year, $87 million deal with the Oklahoma City Thunder. Hartenstein leave the Knicks for the top West seed eager to add his size, skill and physicality. pic.twitter.com/gbOpAw1Gsx