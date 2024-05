Μοτεγιούνας: «Είμαστε χαρούμενοι που οι δυο ελληνικές ομάδες έχουν δικά τους γήπεδα - Θα θέλαμε πολύ να γίνει ένα Final4 στην Ελλάδα»

Ο CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου για το ενδεχόμενο επιστροφής του Final-4 στην Αθήνα, για το μελλοντικό πλάνο της διοργανώτριας αρχής, ενώ πήρε θέση και για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από την Uber Arena πριν την αναμέτρηση της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι χαρούμενος που σας βλέπω. Ελπίζω να έχετε ενέργεια και να είστε έτοιμοι. Θα αρχίσω με τα χθεσινά. Δεν ήταν η έναρξη που θέλαμε. Είδατε ότι ένα μικρό μέρος οπαδών προσπάθησε να εισέλθει στο παρκέ. Η αστυνομία έδρασε και όλα ήταν υπό έλεγχο πάνω στην ώρα. Αναβάλαμε το παιχνίδι για λίγο, το πιο βασικό για εμάς ήταν η ασφάλεια των φιλάθλων και αυτό ήρθε με την εγγύηση της αστυνομίας. Δεν ήταν η αρχή που θέλαμε, αλλά έχουμε πολλά να μάθουμε. Αυτό δεν είναι το διακύβευμα του Final 4».

Για το μελλοντικό πλάνο της Euroleague: Μακάρι να μπορούσα να βγάλω όλο το πλάνο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες στη λίγκα. Όταν μιλάμε για επενδύσεις, έχουμε συνεργάτες που μας βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα έχουμε αγορές-κλειδιά που θα μας βοηθήσουν στην ανάπτυξη και θα συμβάλλουν στην οργάνωση όχι μόνο του Final 4. Κάποιες επενδύσεις θα βοηθήσουν τις αρένες και όχι μόνο, αλλά και μέσα στο γήπεδο. Είναι δουλειά σε εξέλιξη άλλωστε αυτό το κομμάτι για εμάς»

Για τη σχέση με την FIBA:«Υπογράψαμε ένα συμφωνητικό ότι δεν θα υπάρχουν διαβολοβδομάδες πάνω στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Είχαμε συζητήσεις με την ΦΙΙΜΠΑ. Έχουμε βρει ισορροπία για το πώς θα αναπτυχθεί το προϊόν. Έτσι θα απολαύσει και ο κόσμος και θα είναι καλύτερο για τον θεατή. Αυτό θα βοηθήσει και στην βελτίωση για τον κόσμο».

Για τις ομάδες της λίγκας: «Δεν αφήνουμε τις ομάδες μόνες τους. Η βελτίωση είναι αποστολή μας. Θέλουμε να βελτιωθούμε και να αλλάξουμε. Ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσει αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον και για το προϊόν και θα φέρει κέρδος. Είμαστε εδώ για να πορευτούμε αυτό το δρόμο μαζί».

Για το ενδεχόμενο αλλαγής του Final 4: «Ακούμε τα νέα αυτά. Ερχόμαστε σε διαφορετικές πόλεις και βλέπουμε τα χρώματα. Το Φάιναλ Φορ είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν θέλουμε να το αλλάξουμε. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για τον ανταγωνισμό. Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε το 5ο παιχνίδι εκτός έδρας. Όλα κρίνονται στο τέλος, αυτή είναι η ομορφιά. Διαφορετικές πόλεις να βλέπουν ομάδες του κορυφαίου επιπέδου. Δεν θα το αλλάξουμε».

Για την παρουσία αστυνομίας πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού: «Είμαστε ενήμεροι για την κατάσταση και δεν θα επαναληφθεί την Κυριακή. Είχε να κάνει με την ασφάλεια των θεατών. Καταλαβαίνουμε την αναστάτωση, δεν θα συμβεί πάλι την Κυριακή».

Για τις αμοιβές των νεαρών παικτών και την ανάπτυξή τους: «Δεν θα αλλάξουμε πράγματα για τις ομάδες που έχουν Licence για μία σεζόν. Θα πρέπει να έχουν σταθερότητα οι ομάδες στο οικονομικό κομμάτι. Βλέπουμε τι γίνεται με τις αμοιβές των παικτών ανά τον κόσμο και θέλουμε να αναπτύξουμε τους νέους αθλητές. Θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσει όλο αυτό. Δεν πιστεύω πως είναι καλό για τους νέους παίκτες. Οι παίκτες θα πρέπει να κερδίζουν τα χρήματα με κόπο. Θα πρέπει να βρούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα».

Για την είσοδο ομάδας από το Ντουμπάι: «Διαβάσαμε ότι του χρόνου θα είναι στην ABA League. Είμαστε σε διαρκή επαφή μαζί τους, αλλά όλα είναι σε αναμονή τώρα. Ψάχνουμε για επενδυτές, κοιτάμε τι μπορεί να γίνει με τα συμβόλαια. Τα πάντα. Συνεχίζουμε να είμαστε σε επαφή μαζί τους, για να δούμε τι μπορεί να προκύψει. Δεν υπάρχει βεβαιότητα για την επόμενη σεζόν, αλλά σίγουρα θέλουμε να διατηρήσουμε την επαφή μαζί τους για το μέλλον».

Για τη σχέση Euroleague-FIBA: «Ψάχνουμε τον τρόπο για να δουλέψουμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει μια νέα κατάσταση και μια εξέλιξη, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Final 4 στην Ελλάδα: «Είμαστε χαρούμενοι που οι ομάδες έχουν τα δικά τους γήπεδα. Οι επενδυτές βλέπουν να υπάρχει απάντηση. Για την ώρα δεν έχουμε συζητήσεις. Θα θέλαμε πολύ να γίνει στην Ελλάδα ένα Φάιναλ Φορ, είναι ένα αγαπημένο μέρος».

Για το πώς θα βοηθήσει τις ομάδες στο επενδυτικό κομμάτι: «Δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Το έχουμε παρουσιάσει στις ομάδες το πλάνο μας. Η παρουσίαση υπάρχει και η δουλειά συνεχίζεται. Το δεύτερο βήμα δεν είναι μόνο για τις κορυφαίες ομάδες, αλλά να έχουμε luxury tax για να βοηθήσουμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι ένα πρότζεκτ που δουλεύουμε με τους επενδυτές. Είναι δύσκολο να γίνει άμεσα, αλλά από τη σεζόν 2025-26 θα θέλαμε να γίνει. Λατρεύουμε το πόσο παθιασμένοι είναι οι επενδυτές με τις ομάδες τους. Η διαφάνεια είναι το μέλλον της λίγκας».

Για το ενδεχόμενο διεξαγωγής All Star Game: «Το All Star Game, ένα κύπελλο, παιχνίδια προετοιμασίας, είναι στο πλάνο. Δεν είμαι μεγάλος φαν του All Star Game, αλλά αν είναι καλό για τους φιλάθλους το θέλουμε. Είναι σίγουρα μέσα στο πλάνο μας».

Για την Βίρτους Μπολόνια: «Θα πρέπει να αποφασίσουμε. Έχουμε 5 ομάδες που αγωνίζονται για έναν χρόνο και μετά παίρνουμε αποφάσεις. Θα πρέπει να έχουμε πιο φιξ μέρη. Η ιδέα μας είναι να αναπτύσσονται τα κλαμπ. Έχουμε συνάντηση με την Βίρτους μας αρέσει η ιδέα τους για το γήπεδο και όχι μόνο. Είναι ομάδα που έχει αποδείξει πως αξίζει να βρίσκεται στην Euroleague και σίγουρα τη σκεφτόμαστε ως τέτοια».

Για το ενδεχόμενο μείωσης των αγώνων: «Ήμουν σε ομάδα για 16 χρόνια. Είναι πολύ εύκολο να γεμίσει μια αρένα στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα και πολύ δύσκολο να γεμίσει στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο στόχος μας δεν είναι να μειώσουμε τα παιχνίδια αλλά να έχουμε περισσότερα. Έχουμε το καλύτερο προϊόν στην Ευρώπη και δεν θα ήταν καλό για εμάς να παίζουμε λιγότερο. Κάθε διοργάνωση θέλει το περισσότερο».

Για τις ομάδες που θα λάβουν μέρος στη λίγκα της νέας σεζόν: «Στις αρχές Ιουλίου θα αποφασίσουμε. Θα μπούμε σε λεπτομέρειες και θα ενημερώσουμε τις ομάδες. Είναι λυπηρό να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις αλλά είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Θα είναι δύσκολη απόφαση αλλά πρέπει να την πάρουμε».

Για το ότι η Παρί δεν έχει συγκεντρώσει το επιτρεπτό μπάτζετ: «Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις ομάδες. Είναι κάτι νέο για μένα. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο».

Για τα κριτήρια που μια ομάδα θα βρεθεί στην Ευρωλίγκα: «Θέλουμε να συνεισφέρουν οι ομάδες στη λίγκα. Έτσι είναι με τις αγορές, με τις αρένες και τον κόσμο που φέρνουν. Αυτά είναι τα κριτήρια που θέτουμε στις ομάδες».

Για την εμπειρία των φιλάθλων και αν θέλουν να την βελτιώσουν: «Ναι. Θέλουμε οι εταιρίες μας να κάνουν τη δουλειά για εμάς. Είμαστε ανοιχτεί στην ανάπτυξη της ομάδας. Δουλεύουμε σαν ομάδα, βελτιωνόμαστε σαν ομάδα, αναλύουμε μαζί. Γι αυτό είμαι εδώ. Ελπίζω να δείτε τα αποτελέσματα σύντομα. Είναι διαφορετικό να διευθύνεις μια λίγκα από μια ομάδα. Βλέπεις τι γίνεται εκεί έξω».

