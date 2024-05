Euroleague για Αταμάν: «Έχει ήδη εκπληρώσει την υπόσχεσή του να φέρει τον Έλληνα γίγαντα ξανά στο Final Four»

Αναφορά στη νίκη-πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε και την παρουσία του στον μεγάλο τελικό της Euroleague έκανε η διοργανώτρια αρχή, που στάθηκε στην υπόσχεση που κράτησε ο Εργκίν Αταμάν.

Σχολιάζοντας τον χθεσινό ημιτελικό, η Euroleague τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είχε μόνο τους Σλούκα και Παπαπέτρου ως παίκτες με εμπειρία σε διοργάνωση Final Four. Και τότε στράφηκε στον Τούρκο προπονητή, γράφοντας: «Ωστόσο, ένας άνθρωπος που σίγουρα δεν του λείπει η εμπειρία στο να αναπνέει τον αέρα του Final Four είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, ο οποίος κέρδισε το τρόπαιο σε συνεχόμενες σεζόν με την Αναντολού Εφές (2021 και 2022). Έχει ήδη εκπληρώσει την υπόσχεσή του στην preseason να καθοδηγήσει τον Έλληνα γίγαντα ξανά στη μεγάλη σκηνή του Final Four για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια».

Συνεχίζοντας, αναφέρει για τον Αταμάν το πως χειρίστηκε την απειρία των παικτών του στο Final Four, δίνοντάς τους εντολή να αντιμετωπίσουν τον ημιτελικό όπως κάθε κανονική βραδιά: «Είπα στα παιδιά στα αποδυτήρια να μην πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι Final Four. Είναι μόνο ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Αυτό είναι όλο. Απλά παίξτε όπως έχουμε κάνει όλη τη σεζόν. Ήμασταν η καλύτερη αμυντική ομάδα στην EuroLeague αυτή τη σεζόν. Βάλτε λοιπόν αυτή την επιθετικότητα στο γήπεδο και απλά κάντε το παιχνίδι μας».

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

