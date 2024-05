Μαγική στιγμή με τον Κώστα να κάνει δηλώσεις στον Γιάννη: «Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμη» (vid)

Μία εκπληκτική στιγμή μας χάρισαν τα αδέρφια Αντετοκούνμπο μετά την τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τελικό του Final 4 της Euroleague. Ενώ ο Κώστας πήγε για τι καθιερωμένες δηλώσεις μετά το ματς, απέναντί του δεν βρήκε τον δημοσιογράφο της Ευρωλίγκας αλλά τον αδερφό του, Γιάννη, ο οποίος του έκανε ερωτήσεις.

Έτσι, ο Κώστας μίλησε για την πολύ καλή άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Φενέρ, κρατώντας τους Τούρκους στους 57 πόντους, ενώ τελειώνοντας δανείστηκε την ατάκα του Κόμπο Μπράιαντ λέγοντας «job's not done».

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον Γιάννη:

«Ήμουν νευρικός. Ήμουν έτοιμος να παίξω. Η άμυνα καθόρισε το ματς. Η Φενερ ειναι πολυ καλη ομάδα επιθετικά, βάζει αρκετούς πόντους, τους κρατήσαμε στους 57. Παιξαμε σκληρά άμυνα.

Ειμαστε πολυ ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να το πάρουμε και είμαστε έτοιμοι για τον τελικό και το επόμενο ματς.

Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμη.»

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Our new reporter @Giannis_An34 asking the post-game questions to finalist and his brother @Kostas_ante13 after the Semi-Final 🎙 #F4GLORY pic.twitter.com/MGUsA9DxE7