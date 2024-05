Η επική ατάκα του Σάρας στον Αταμάν και η αγκαλιά με τον Μπαρτζώκα (vid)

Η διάθεση κατά την αναχώρηση των ομάδων, από το ξενοδοχείο που έχουν καταλύσει, για τη συνέντευξη Τύπου του Final 4 ήταν εμφανής, με τους εκπροσώπους των ομάδων να τα λένε σε πολύ καλό κλίμα.

Παρά τα όσα αρνητικά γεγονότα που εξελίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (22/5) με την επίθεση των οπαδών της Φενέρμπαχτσε προς τον Εργκίν Αταμάν και την αποστολή του τριφυλλιού, οι εκπρόσωποι των ομάδων ήταν ευδιάθετοι έχοντας όρεξη για πλάκα.

Την παράσταση έκλεψε για ακόμα μια φορά ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος είχε κέφια και αφού χαιρέτησε εγκάρδια τον Αταμάν έριξε την ατάκα της ημέρας λέγοντας: «Νόμιζα ότι ήσουν φυλακή» με αφορμή το χθεσινό επεισόδιο.

Παράλληλα πριν λίγο ο προπονητής των πρασίνων είχε μια πολύ θερμή και χειραψία και στη συνέχεια έναν εναγκαλισμό με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Δείτε εδώ το σκηνικό:

Sarunas Jasikevicius makes fun with Ergin Ataman after last night’s hotel incidents 😁



“I thought you be in jail” 😂pic.twitter.com/bHcpoGzJGP