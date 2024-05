Άλμπα: Ανακοίνωσε τον Μακ Ντάουελ- Ράιτ

Την πρώτη της μεταγραφή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποίησε η Άλμπα Βερολίνου. Η Γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μακ Ντάουελ- Ράιτ.

Ο 26χρονος αγωνίζονταν στους Νίου Ζίλαντ Μπρέικερς. Στο παρελθόν, κατά την περίοδο, 2017-'19, είχε αγωνιστεί στην Γερμανία για λογαριασμό της Μπάμπεργκ.

Φέτος σημείωσε 9,4 πόντους, 4,2 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην λίγκα της Αυστραλίας (NBL).

Welcome to ALBA, Will! 💛💙



