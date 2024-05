Οι ημιτελικοί του Βερολίνου στο μικροσκόπιο της μπασκετικής ομάδας του SDNA

Λίγο έμεινε για την έναρξη του φάιναλ-φορ της Ευρωλίγκας και οι δημοσιογράφοι του σάιτ περνούν από κόσκινο τα Παναθηναϊκός-Φενέρ και Ρεάλ-Ολυμπιακός.

Μία μεγάλη και κοπιαστική σεζόν φτάνει στο τέλος της. Τώρα, όμως, είναι το…ζουμί. Τώρα είναι η ώρα της κρίσης από την στιγμή, που στις 24 Μάϊου έχουμε τους ημιτελικούς της Ευρωλίγκα και δύο μέρες μετά τον τελικό. Το βράδυ, λοιπόν, της 26ης Μάϊου θα ξέρουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης για την σεζόν 2023-2024. Μπορεί να είναι ο ίδιος με πέρυσι, αφού και φέτος η Ρεάλ είναι παντοδύναμη. Ολυμπιακός, όμως, Παναθηναϊκός και Φενέρ έχουν τις αντιρρήσεις τους. Και μάλιστα είναι πολύ ζωηρές.

Πως αλήθεια βλέπουν τους δύο ημιτελικούς οι μπασκετικοί δημοσιογράφοι του SDNA; Θα υπάρξει ή όχι ελληνικός τελικός; Θα λάμψει ο Ναν ή ο Γκούντουριτς θα του πάρει την δόξα; Θα επικρατήσει το δυναμικό παιχνίδι του Ουόκαπ; Ή ο αέρινος Καμπάτσο θα είναι εκείνος, που θα κόψει το νήμα;

Για πάμε να δούμε τι έχουμε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΦΕΝΕΡ

Ποιος περνάει στον τελικό;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

«Είναι ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι ανάμεσα σε δύο ομάδες, που έχουν πολλές ομοιότητες. Θα λέγαμε ότι το ματς κινείται σε ένα τεντωμένο σχοινί. Θεωρούμε ότι θα κριθεί με μεγάλο σκορ και στα 2-3 σουτ. Οποιος τα βάλει, λοιπόν, στο τέλος, αυτός και θα κόψει το νήμα».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

«Οπως και στη φάση των playoffs έτσι και στον ημιτελικό του Final-4 ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά φορμαρισμένη ομάδα που έρχεται με… φόρα. Η Φενέρμπαχτσε μοιάζει να είναι στην καλύτερη αγωνιστική της κατάσταση, ο Μότλει επέστρεψε από τον τραυματισμό του και βρίσκει ρυθμό, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν πάει πίσω. Έχει την ψυχολογία, έχει την προπονητική… ανωτερότητα λόγω της εμπειρίας του Εργκίν Αταμάν, αλλά στο τέλος της ημέρας θα είναι ένας ημιτελικός με τις δύο ομάδες να έχουν ακριβώς από 50% πιθανότητες».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

«Πολύ μοιρασμένος ο πρώτος ημιτελικός, καθώς ο Παναθηναϊκός Aktor έχει... φόρα και «δίψα», αλλά δεν «ματσάρει» τόσο καλά με τα κορμιά της Φενέρμπαχτσε στις θέσεις «3» - «4». Παράλληλα, το παιχνίδι αυτό θα έχει ξεχωριστή αίγλη όχι μόνο για την επιστροφή του «τριφυλλιού» στο Final Four, αλλά και λόγω της αντιπαλότητας του Εργκίν Αταμάν με τη «Φενέρ». «Σκληρή» ομάδα οι Τούρκοι και με βάθος/αθλητικότητα στους φόργουορντ, αλλά ελαφρύ προβάδισμα στους «πράσινους» που δεδομένα διαθέτουν πιο ποιοτική περιφέρεια. Κακά τα ψέματα, το σύγχρονο μπάσκετ είναι το άθλημα των... κοντών. Εκεί, στην μία ομάδα υπάρχει το δίδυμο Σλούκας - Ναν και στην άλλη το Ουίλμπεκιν - Καλάθης, άρα θα πάμε με το πρώτο. Για να μιλήσουμε και με ποσοστά, 55-45 υπέρ των έξι φορές πρωταθλητών Ευρώπης».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

«Δύσκολο παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για τον Παναθηναϊκό, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να έχει βάθος στον πάγκο και παίκτες, όπως ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, που μπορούν από την περιφέρεια να αλλάξουν τη ροή μίας αναμέτρησης. Κλειδί για την τουρκική ομάδα θα είναι και πάλι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που κάνει πολλές δουλειές πάνω στο παρκέ και θέλει προσοχή από τους «πράσινους». Ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι «μάχες» μέσα στη ρακέτα. Στο σκοράρισμα ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει πρόβλημα, αφού είναι δύσκολο κάποια ομάδα να σταματήσει τις επιθετικές του αρετές και ικανότητες και όλα θα κριθούν στο κομμάτι της άμυνας. Ποιος θα καταφέρει να περιορίσει να δυνατά ατού του αντιπάλου του. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν διαθέτει περισσότερα «όπλα» στο αμυντικό κομμάτι, κυρίως με τους Τζέριαν Γκραντ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη κάτι που δίνει μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι ωστόσο θα κριθεί στο τέλος, στις λεπτομέρειες και στο ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τις ειδικές καταστάσεις. Εκεί το «τριφύλλι» έχει τον Κώστα Σλούκα, που έχει φάει με το κουτάλι τέτοιες περιπτώσεις και μαζί με τον Κέντρικ Ναν είναι ο λόγος του μικρού προβαδίσματος του Παναθηναϊκού».

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

«Το πιο αμφίρροπο ματς από τους δύο ημιτελικούς, αφού οι δύο ομάδες βρίσκονται πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός έρχεται με φόρα από την πρόκριση σε Φάιναλ-4 μετά από 12 χρόνια, αλλά και η Φενέρ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι και θα κριθεί στις λεπτομέρειες, ως εκ τούτου θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, γιατί έχει παίκτες που μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα, σε αντίθεση με την Φενέρ που δεν τα πάει καλά σε αυτό το κομμάτι. 51-49 να περάσει ο Παναθηναϊκός».

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

«Όποιος το θέλει πιο πολύ, αυτός θα περάσει. Σε τέτοια ματς συνήθως οι τακτικές και τα αγωνιστικά πλάνα πάνε… περίπατο και στο τέλος μιλούν οι προσωπικότητες. Προβλέπω έναν αμφίρροπο ημιτελικό που να κρίνεται στις λεπτομέρειες και στους παίκτες που δε θα… μασήσουν στο τέλος. Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν απέδειξαν πως στα δύσκολα μπορούν να ηγηθούν και να βγουν μπροστά αναλαμβάνοντας ευθύνες και είναι αυτοί που μπορούν να φέρουν τον Παναθηναϊκό στον τελικό».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

«Αρκετά αμφίρροπο παιχνίδι ανάμεσα σε δυο ισοδύναμες ομάδες που αλληλοεξουδετερώθηκαν κατά την διάρκεια της σεζόν κερδίζοντας η καθεμία στην έδρα της την άλλη. Η τουρκική ομάδα υπερέχει σε μέγεθος απέναντι στο σύνολο του Αταμάν, ενώ ο Σάρας Γιασικεβίτσιους παίρνει αρκετά πράγματα από πολλούς παίκτες. Λόγω των παραπάνω δίνουμε ένα κλικ πάνω την Φενέρ, η οποία έχει και περισσότερη εμπειρία στα Final-4 τα τελευταία χρόνια».

Ποιος θα είναι πρώτος σκόρερ;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

«Από τον Παναθηναϊκό ποιος άλλος; Ο Κέντρικ Ναν. Ο καλύτερος γκαρντ της Ευρωλίγκας. Από την Φενέρ ο Μάρκο Γκούντουριτς έχει την εμπειρία και την ποιότητα για κάτι τέτοιο».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

«Σε αυτού του είδους τα ματς «μιλάνε» τα… πρώτα βιολιά. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως ο Κέντρικ Ναν θα σηκώσει στις πλάτες του το επιθετικό βάρος του Παναθηναϊκού, ενώ την ίδια ώρα αυτά τα ματς μοιάζουν να είναι κομμένα κι ραμμένα για παίκτες όπως ο Σκότι Ουίλμπεκιν».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

«Η λογική λέει πως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα έχει σκεφτεί διάφορα «τρικ» για να περιορίσει τον Κέντρικ Ναν. Άλλωστε, είδαμε τι έκανε και με τον Μάικ Τζέιμς στην πρόσφατη σειρά των πλέι οφ. Ο Νικ Καλάθης θα «κολλήσει» πάνω στον Αμερικανό σκόρερ, ενώ το μαρκάρισμά του ενδέχεται να αναλάβει και κάποιος σμολ φόργουορντ, όπως ο αθλητικός Νταϊσόν Πιερ. Ωστόσο, στην τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων ο Ναν, που παρεμπιπτόντως μπήκε στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν, με... hero ball έβαλε 23 πόντους. Έτσι, θα πάμε ξανά μαζί του και θα τον επιλέξουμε».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

«Είναι το μεγάλο «όπλο» του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και αυτή την στιγμή ο καλύτερος παίκτης της Euroleague. Το να σταματήσεις τον Κέντρικ Ναν είναι αδύνατον. Είναι ένας παίκτης που έχει κολλήσει πλήρως στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα, με τις περισσότερες να είναι προσαρμοσμένες πάνω του, βρίσκει πάντα τρόπο να σκοράρει. Επιπλέον κίνητρο η συμμετοχή του στο πρώτο του Final Four».

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

«Αυτά τα ματς, συνήθως τα κρίνουν οι μεγάλοι παίκτες, αυτοί παίρνουν και τις περισσότερες προσπάθειες. Σε αυτό το ζευγάρι όμως, δεν υπάρχει άλλος από τον Κέντρικ Ναν που τελευταία κάνει όργια επιθετικά, εκμεταλλευόμενος τις ελευθερίες του τρόπου παιχνιδιού του Παναθηναϊκού».

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

«Ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός σκόρερ αν θέλει βάζει εύκολα πάνω από 20 πόντους και κόντρα στην ανοιχτή (συνήθως) άμυνα της Φενέρ είναι σε θέση να το ξανακάνει».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

«Σε τέτοιου βεληνεκούς παιχνίδια μιλάνε και μετράνε οι μεγάλες προσωπικότητες. Είναι αλήθεια πως και οι δυο ομάδες έχουν τέτοιου είδους παίκτες στο ρόστερ τους με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα παιχνίδια. Εμείς θα πάμε με τον Κέντρικ Ναν. Έναν παίκτη που μονοπωλεί τις περισσότερες επιθέσεις της ομάδας και έχει τα χαρακτηριστικά να βγει μπροστά στα κρίσιμα δίνοντας σκορ».

Ποιος θα είναι MVP;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

«Από τον Παναθηναϊκό ο νο1 υποψήφιος είναι ο Κώστας Σλούκας. Θα είναι τεράστια έκπληξη να περάσει ο Παναθηναϊκός και ο Σλούκας να μην έχει κάνει παιχνιδάρα. Από την Φενέρ ο Χέιζ-Ντέιβις έχει το πακέτο για να μπορεί στο τέλος του ματς να βγει ο πολυτιμότερος. Το έχει αποδείξει πολλές φορές».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

«Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός πάρει την πρόκριση ποντάρω τα.. λεφτά μου στον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα. Είναι ο παίκτης που από τα χέρια του περνάει όλο το παιχνίδι του «τριφυλλιού» και είναι εκείνος που θα… κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελική έκβαση του αγώνα. Σε περίπτωση που η Φενέρ πάρει το εισιτήριο, πάω με Νικ Καλάθη. Όπως το έκανε στο Game 5 με τη Μονακό».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

«Το γεγονός πως η άμυνα της «Φενέρ» θα είναι προσαρμοσμένη στον Ναν ενδέχεται να δώσει χώρους στον Κώστα Σλούκα. Θυμίζουμε πως ο φορμαρισμένος αρχηγός του «τριφυλλιού» έκανε τρομερά πλέι οφ (15,2π., 4,6ρ., 5,6ασ. και 20,6 PIR ανά ματς). Ταυτόχρονα, ο «Σλου» διαθέτει την εμπειρία των Final Four, έχοντας 10 στην πλάτη του. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να παίξουν το δικό τους ρόλο σε ένα τόσο κρίσιμο 40λεπτο... Ο κορυφαίος Έλληνας παίκτης των ευρωπαϊκών παρκέ, λοιπόν, μπορεί να συνεχίσει σε αυτά τα στάνταρντς και να είναι ο πολυτιμότερος του ημιτελικού».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

«Οι εμπειρίες του και οι παραστάσεις του Κώστα Σλούκα δεν συγκρίνονται με κανενός άλλου στον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που έχει φάει με το κουτάλι τέτοιες διοργανώσεις και ξέρει καλύτερα από τον καθένα πως θα διαχειριστεί κάθε κατάσταση. Είναι ο ηγέτης του «τριφυλλιού», που είναι δεδομένο πως θα στηρίξει πολλά στον αρχηγό του, που μπορεί να είναι ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά».

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

«Αν δεν είναι ο Ναν, που θα βγει πρώτος σκόρερ, τότε θα σημαίνει ότι ο Σλούκας έχει κάνει πληθωρικό παιχνίδι σε όλους τους τομείς. Σε περίπτωση νίκης της Φενέρ, θα πήγαινα με τον Χέιζ».

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

«Ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός του τριφυλλιού με το πολύπλευρο παιχνίδι του και τη γεμάτη στατιστική του, μπορεί να επηρεάσει με κάθε τρόπο την ομάδα του και τους συμπαίκτες του, αλλά και να… τρελάνει τους αντιπάλους».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

«Η πάνω κατηγορία έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή του MVP. Οι παίκτες που αναμένεται να βγουν μπροστά για την ομάδα τους στα δύσκολα θα είναι αυτοί που θα αλλάξουν τον ρου του αγώνα. Με δεδομένο το ότι έχουμε ένα κλικ την Φενέρ για πρόκριση στον μεγάλο τελικό θα δώσουμε για πολυτιμότερο της αναμέτρησης τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Ο Αμερικανός πάουερ-φόργουορντ χρησιμοποιείται πολλά λεπτά (34’) από τον Σάρας και προσφέρει σε όλους τους τομείς για την ομάδα του πολλές φορές γεμίζοντας την στατιστική του».

ΡΕΑΛ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ποιος περνάει στον τελικό;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

«Η Ρεάλ είναι η ποιοτικότερη ομάδα της Ευρωλίγκας. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι εκείνη, που μπαίνει στο Βερολίνο με τον τίτλο του φαβορί. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την ποιότητα προηγούμενων ετών, έχει, όμως, κάτι, που δεν έχουν οι άλλες τρεις ομάδες του τουρνουά: σκληράδα όσο δεν πάει. Και αυτό είναι το μεγάλο του όπλο στη μάχη με την Ρεάλ.

Μπασκετικά οι Μαδριλένοι είναι πιο μπροστά από τον Ολυμπιακό, ο οποίος, όμως, κάτι μας λέει ότι θα τους την κάνει».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

«Είναι ο ημιτελικός που στα χαρτιά έχει ξεκάθαρο φαβορί. Τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η οποία πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν, τερμάτισε πρώτη, «σκούπισε» τη Μπασκόνια. Όμως για να είμαστε δίκαιοι σε ένα μονό παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πως έχει την ομάδα να κάνει τη… ζημιά. Προβάδισμα για τους Μαδριλένους, αλλά σε καμία περίπτωση ξεγραμμένος ο Ολυμπιακός».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

«Οι Μαδριλένοι πέρασαν ένα διάστημα, ειδικά στον Α' Γύρο, που έμοιαζαν με ομάδα - φόβητρο, καθώς ήταν ασταμάτητοι. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να... ξεγράψει τους Πειραιώτες, που έχουν το know how και θα παίξουν σε τρίτο σερί Final Four. Άλλωστε, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασε πολύ βελτιωμένο πρόσωπο στο Β' μέρος της σεζόν, μετά τις τέσσερις προσθήκες που πραγματοποίησε. Στο δικό μας μυαλό οι περσινοί πρωταθλητές Ευρώπης είναι το φαβορί του δεύτερου ημιτελικού, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί σε ένα ζευγάρι που τείνει να γίνει "classic" στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αν θέλετε να μιλήσουμε με ποσοστά, θα λέγαμε 60-40 υπέρ των παικτών του Τσους Ματέο».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

«Φαβορί ξεκάθαρα στα χαρτιά είναι η Ρεάλ. Ωστόσο σε ένα νοκ άουτ ματς όλα μπορεί να συμβούν. Σε μία σειρά οι Μαδριλένοι θα ήταν το απόλυτο φαβορί, όμως με 40 λεπτά όλα μπορούν να συμβούν. Η ομάδα του Τσους Ματέο έχει σαφέστατα περισσότερες λύσεις και μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο της, ακόμα κι αν της λείπει μία σημαντική μονάδα όπως ο Γκάμπριελ Ντεκ. Αυτό το έδειξε και σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της κανονικής περιόδου και στα πλέι οφ. Από την άλλη ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα με πολύ psysical παιχνίδι, αλλά η Ρεάλ έχει τα κορμιά να ανταποκριθεί. Πολλά θα κριθούν στις δύο ρακέτες, με τους Έντι Ταβάρες και Μουσταφά Φαλ κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια με τους Βενσάν Πουαριέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Στη δημιουργία η Ρεάλ έχει προβάδισμα έναντι του Ολυμπιακού, ούσα και πιο γεμάτη στην περιφέρεια. Θα μου κάνει εντύπωση μία μεγάλη διαφορά κι αν οι «ερυθρόλευκοι» μείνουν στο ματς μέχρι και το τελευταίο 3λεπτο θα έχουν τύχη. Για να γίνει όμως αυτό θα χρειαστούν όλα τους τα «όπλα», όπως Αϊζάια Κάνααν, Άλεκ Πίτερς και Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος».

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

«Σε αυτό το ζευγάρι υπάρχει το ξεκάθαρο φαβορί, όχι μόνο του ημιτελικού αλλά και του Φάιναλ-4, με την Ρεάλ να πηγαίνει για το back to back. Σίγουρα δεν μοιάζει τόσο άτρωτη όσο στο ξεκίνημα της σεζόν αλλά και πάλι έχει τρομερή ποιότητα και βάθος. Από την άλλη αν μια ομάδα, έχει μάθει τα προηγούμενα χρόνια να ξεπερνάει τις προσδοκίες, αυτός είναι ο Ολυμπιακός, οπότε σε ένα παιχνίδι όλα γίνονται. 60-40 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης για την πρόκριση».

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

«Το remake του περσινού τελικού στον ημιτελικό φέτος. Η Ρεάλ φαντάζει και είναι το φαβορί αυτού του ζευγαριού, έχοντας κυριαρχήσει στην κανονική περίοδο με 30 νίκες σε 34 παιχνίδια. Κέρδισε δύο φορές τον Ολυμπιακό, εντός και εκτός έδρας και έχοντας τον αέρα της πρωταθλήτριας δείχνει πως εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να «δαμάσει» τον σκληροτράχηλο Ολυμπιακό. Έχει μεγαλύτερο και ποιοτικότερο βάθος και πολλούς παίκτες που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν, παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες τους».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

«Ο δεύτερος ημιτελικός έχει ένα γκράντε φαβορί σε σχέση με τον πρώτο. Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μια φοβερή σεζόν στην μεγαλύτερη διάρκεια και κατέλαβε δίκαια την πρωτιά στην regular season την στιγμή που… σκούπισε την Μπασκόνια στα play-offs. Ο Ολυμπιακός είναι σκληρή ομάδα, σίγουρα μπορεί να βάλει δύσκολα στην «βασίλισσα», ωστόσο θεωρούμε ότι το σύνολο του Ματέο θα λυγίσει τους ερυθρόλευκους, επιβεβαιώνοντας τον ταμπέλα του φαβορί».

Ποιος θα είναι πρώτος σκόρερ;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

«Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι πάνω, κάτω στην ίδια ευθεία. Αν έπρεπε να επιλέξουμε έναν, αυτός θα ήταν ο Κάνααν.

Από την Ρεάλ ο Χεζόνια με τον Γιαμπουσέλε είναι οι επικρατέστεροι».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

«Με βάση την απουσία του Γκάμπριελ Ντεκ, η λογική λέει ότι ο Μάριο Χεζόνια θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, αποτελεί κορυφαία απειλή και από το post και από μακριά, οπότε πάμε με τον Κροάτη. Το αντίπαλος δέος… Αιζάια Κάνααν».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

«Έχει βάλει δύσκολα σε όλες τις ευρωπαϊκές άμυνες φέτος, «έκλεισε» τη σεζόν με 13,2 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ σημείωσε 23π. στο διπλό της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ στη regular season. Ο λόγος για τον Ντζάναν Μούσα, που διαθέτει τεράστιο επιθετικό ρεπερτόριο και απειλεί εντός και εκτός των 6,75μ. Ο Βόσνιος θα αποτελέσει... challenge για την άμυνα των Πειραιωτών».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

«Υπάρχουν λίγοι παίκτες σαν αυτόν σε ολόκληρη την Euroleague. Ένα γρανάζι που ενώνει την περιφέρεια με την front line και δένει απόλυτα. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μπορεί να σκοράρει τόσο στο ποστ, όσο και από την περιφέρεια και είναι ένας παίκτης που δύσκολα μπορεί να ματσάρει ο Ολυμπιακός. Κάνει πολλά στο παρκέ και μπορεί να αναδειχθεί και πρώτος σκόρερ».

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

«Ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός δεν επιτρέπει σε έναν παίκτη να ξεχωρίσει στο σκορ, οπότε ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει, ο πρώτος σκόρερ θα είναι μάλλον από την Ρεάλ. Θα πάω με τον Χεζόνια που κάνει τρομερά πράγματα φέτος, αλλιώς με τον Γιαμπουσέλε».

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

«Ο Μάριο Χεζόνια. O Κροάτης φόργουορντ πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν και απέναντι σε Παπανικολάου, Πετρούσεφ και Πίτερς μπορεί να κάνει τη διαφορά και να κουβαλήσει τη Ρεάλ μέχρι τον τελικό».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

«Οι Μαδριλένοι έχουν αρκετές προσωπικότητες με εμπειρία από Final-4 που δείχνουν ικανοί να δώσουν σκορ στην ομάδα τους. Καμπάτσο, Μούσα, Χεζόνια προέρχονται από φοβερή σεζόν, ωστόσο εμείς θα προτιμήσουμε τον Κροάτη φόργουορντ, ο οποίος εν τη απουσία του Γκάμπριελ Ντεκ αναμένεται να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής».

Ποιος θα είναι MVP;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

«Από τον Ολυμπιακό ο Τόμας Ουόκαπ είναι από εκείνους, που μπορούν να κάνουν πολλά και καλά πράγματα. Η Ρεάλ έχει και Καμπάτσο και Ταβάρες. Μάλλον θα επιλέξουμε τον Καμπάτσο».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο παίκτης που θα καταφέρει να επικρατήσει στη…. Μάχη των «δεινοσαύρων» μεταξύ των Μουστάφα Φαλ και Έντι Ταβάρες».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

«Ο Φακούντο Καμπάτσο θα έχει διπλά δύσκολο έργο απέναντι στον κορυφαίο αμυντικό της σεζόν, Τόμας Ουόκαπ, ενώ ο Έντι Ταβάρες θα «ματσάρει» με τον... δεινόσαυρο, Μουστάφα Φαλ. Ως επιλογή - έκπληξη, λοιπόν, διαλέγουμε τον Μάριο Χεζόνια, με δεδομένο πως ο Άλεκ Πίτερς δεν είναι ο πιο συνεπής αμυντικός της Euroleague. By the way, ο «Σούπερ Μάριο», που ούτως ή άλλως έχει τον τρόπο να «γεμίζει» τη στατιστική του με σκορ και ριμπάουντ, ήταν εκ των κορυφαίων των Μαδριλένων στα δύο ματς της regular season απέναντι στους Πειραιώτες (18π., 10ρ., 21 PIR στο ΣΕΦ και 16π., 5ρ., 17 PIR στο "WiZink Center)».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

«Ο Φακούντο Καμπάτσο είναι ο «εγκέφαλος» της ομάδας του Τσους Ματέο. Ένας παίκτης με εξαιρετική ικανότητα στη δημιουργία, έχοντας σέντερ όπως οι Ταβάρες και Πουαριέ που ξέρει να τροφοδοτεί με ακρίβεια. Θα είναι ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά».

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

«Ο Ολυμπιακός, για να περάσει, θα πρέπει να έχει σε πολύ μεγάλη μέρα τον Γκος, ενώ η Ρεάλ τον Καμπάτσο, οπότε θα πάω με έναν από αυτούς τους δύο».

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

«Ο Ντζάναν Μούσα. Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ θα πάρει ακόμα περισσότερο χρόνο μετά τον τραυματισμό του Γκάμπριελ Ντεκ και θα έχει έτσι περισσότερο χώρο για να πρωταγωνιστήσει».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

«O Φακούντο Καμπάτσο έχει πραγματοποιήσει φοβερή σεζόν και ηγείται της προσπάθειας της ομάδας του Τσους Ματέο. Ο Αργεντινός γκαρντ που συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας έχει τα ηνία της Ρεάλ κυρίως, επιθετικά και αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης».

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Ζεις στο maximum τη δράση του FINAL FOUR 2024! Μπαίνεις στο Pamestoixima.gr και ανακαλύπτεις δεκάδες επιλογές για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο FINAL FOUR σε κορυφαίες αποδόσεις! 40+ ειδικά στοιχήματα ομάδων και παικτών, Live Streaming*, ενισχυμένες αποδόσεις για μακροχρόνιες επιλογές και μοναδικές προσφορές*! Στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr το στοίχημα μπάσκετ περνάει σε άλλο επίπεδο!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».