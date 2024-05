Μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four του Βερολίνου, ο Γάλλος σέντερ, εκδηλωτικός, όπως πάντα, ήθελε να γίνει ένα με τον κόσμο!

Κι όντως, ακούγοντας τους οπαδούς της ομάδας να πανηγυρίζουν, βγήκε έξω από τα αποδυτήρια και άρχισε να χορεύει και να τραγουδάει το «βουντού-βουντού» που τόσο του αρέσει.

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις....



Mathias Lessort outside of Panathinaikos’ lockers rooms in OAKA right now. #paobc pic.twitter.com/4J951Saj0w