Με τον χρόνο της επίθεσης να τελειώνει, ο Γκριγκόνις έψαξε στον αέρα να βρει έναν συμπαίκτη του. Η μπάλα κατέληξε τελικά στον Μήτογλου, ο οποίος στον αέρα και εκτός ισορροπίας την έπιασε με το ένα χέρι, σκόραρε και μετά... χαμoγέλασε.

.@mitoo44 put here playin' waterPAOlo 💦 with that bucket! #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/gkNMnWZdEL