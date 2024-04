Αποθέωση στο ΟΑΚΑ για τον Μπατίστ (vid)

Ο νυν assistant coach των Τορόντο Ράπτορς βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για το Game 1 της σειράς με τους Ισραηλινούς και ο κόσμος τον αποθέωσε κατά την είσοδό του στο κλειστό.

Ο τρεις φορές πρωταθλητής της Euroleague με τον Παναθηναϊκό «απάντησε» με ένα δικό του χειροκρότημα, ενώ χαιρέτησε αρκετό κόσμο που καθόταν στις εξέδρες.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στο πλάι του πάγκου του Εργκίν Αταμάν και πήρε τη θέση του, για να δει από κοντά την αναμέτρηση.

Great to see you back home, Mike ☘️💚#paobcaktor - @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/6WBB7v5qSF