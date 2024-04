Welcome to the playoffs: Τρομερό trash talking του Έντουαρντς στον Ντουράντ! (vid)

Τα πλέι οφ στο ΝΒΑ δεν θυμίζουν σε τίποτα την κανονική διάρκεια, αφού τα... γάλατα σφίγγουν για τα καλά. Και ο Άντονι Έντουαρντς έκανε μία σαφή υπενθύμιση στον Κέβιν Ντουράντ, που πλέον δίνει άλλο άρωμα στη σειρά των Τίμπεργουλβς με τους Σανς.

Ο Έντουαρντς ήταν ασταμάτητος στο Game 1 της σειράς τα ξημερώματα της Κυριακής (21/4) και πέτυχε 33 πόντους, έχοντας ακόμα 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σε μία τρομακτική εμφάνιση.

Πέρα όμως από την ετοιμότητα αγωνιστικά, έδειξε να είναι σε εγρήγορση και στο κομμάτι του trash talking, αφού την είπε στον Ντουράντ, που απέφυγε όμως να απαντήσει.

Ο Έντουαρντς σε ένα... μοναδικό ξέσπασμα φώναξε στον «KD»: «Δεν μπορείς να με μαρκάρεις. Τι στο δ...ο σου είπα, γέρο;» και πλέον αναμένεται η απάντηση του Ντουράντ στο επόμενο παιχνίδι της σειράς.

Welcome to the playoffs...