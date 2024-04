Κατεβάζει dream team η Αμερική στους Ολυμπιακούς του Παρισιού - Με Τζέιμς, Κάρι και Εμπίιντ η λίστα!

Όπως αποκάλυψε ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, η Αμερική θα ταξιδέψει στην Γαλλία με όλα τα μεγάλα αστέρια του NBA στη σύνθεσή της, με τον Λεμπρόν Τζέιμς, τον Στεφ Κάρι, τον Ζοέλ Εμπίιντ και τον Κέβιν Ντουράντ να ξεχωρίζουν!

Ο Στιβ Κερ έχει επιλέξει τους έντεκα από τους δώδεκα παίκτες που θα έχει μαζί του στην αποστολή, αφήνοντας κενή μια θέση, που θα συμπληρωθεί και αυτή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά τα 11 ονόματα που έγιναν γνωστά είναι τα εξής:

Στεφ Κάρι, Ντέβιν Μπούκερ, Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, Άντονι Έντουαρντς, Τζρου Χολιντεϊ, Λεμπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Τζέισον Τέιτουμ, Τζοέλ Εμπίντ, Άντονι Ντέιβις, Μπαμ Αντεμπάγιο.

ESPN Sources: USA Basketball is finalizing its 2024 Paris Olympics roster with Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo and Anthony Davis. Team may initially keep one open spot. pic.twitter.com/kO7TREBVDK