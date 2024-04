Ανέλαβε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Πιστιόλης!

Σε αλλαγή προπονητή προχώρησε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία έλυσε τη συνεργασία της με τον Εμίλ Ραΐκοβιτς και επέστρεψε σε μια ελληνική λύση. Νέος τεχνικός της ρωσικής ομάδας ανέλαβε ο Ανδρέας Πιστιόλης.

Ο 45χρονος προπονητής μόνο άγνωστος δεν είναι στους Μοσχοβίτες, καθώς διετέλεσε βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη στα οκτώ χρόνια που βρισκόταν στην ΤΣΣΚΑ. Το 2022 που αποχώρησαν από τη Ρωσία, ο Πιστιόλης εργάστηκε ως πρώτος προπονητής στη Γαλατασάραι.

Πλέον επιστρέφει στη Μόσχα και στις δηλώσεις του μετά τις υπογραφές, επισήμανε: «Μετά από δύο χρόνια μετά την τελευταία μου προπόνηση με την ΤΣΣΚΑ, όντας σχεδόν οκτώ χρόνια μέλος αυτού του εκπληκτικού οργανισμού, επιστρέφω ως πρώτος προπονητής της ομάδας. Τότε, ο πρόεδρος Αντρέι Βατούτιν έλεγε ότι ήταν σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν και όπως πάντα κράτησε τον λόγο του! Έχω το προνόμιο να καθοδηγήσω μια ομάδα που έχει ως πεπρωμένο να νικά και να επικρατεί σε κάθε παιχνίδι. Οι 80 τίτλοι του κλαμπ αποδεικνύουν το μεγαλείο αυτής της ομάδας. Θα παλέψουμε για κάθε μπάλα, θα παίξουμε σκληρά και θα κάνουμε τον καθένα να καταλάβει τι σημαίνει να παίζεις κόντρα στην ΤΣΣΚΑ. Είμαστε εδώ για να νικήσουμε!».



🔴🔵 Andreas Pistiolis has become the new head coach of our team, the contract is valid until the end of the season. Thus, the 45-year-old Greek specialist returned to CSKA, where he worked for almost eight seasons as an assistant. More info: https://t.co/3urpbPigEA pic.twitter.com/f8KyRuZzag