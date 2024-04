Mπαρτσελόνα: Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Ερνανγκόμεθ - Άγνωστο το διάστημα απουσίας του

Η Μπαρτσελόνα με επίσημη ενημέρωση της γνωστοποίησε πως ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο γόνατο, με τον Ισπανό να τίθεται εκτός από την αναμέτρηση κόντρα στην Βιλερμπάν το βράδυ της Παρασκευής (12/4).

Μάλιστα μέχρι στιγμής το διάστημα της απουσίας του σέντερ του Μπλαουγκράνα θεωρείται άγνωστο, ενώ και το ενδεχόμενο να λείψει από τα play-offs της Euroleague είναι πιθανό, με την κατάσταση του να επανεξετάζεται το επόμενο διάστημα.

Η ενημέρωση της Μπαρτσελόνα:

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



𝐖𝐢𝐥𝐥𝐲 𝐇𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐠𝐨́𝐦𝐞𝐳 no viatja a Lió per disputar el partit ASVEL Villeurbanne - Barça per unes molèsties al genoll dret.



La seva evolució marcarà la seva disponibilitat de cara als propers compromisos de l’equip. pic.twitter.com/fe3mbq6ojd