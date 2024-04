Οι Σανς υπέγραψαν τον Αϊζάια Τόμας μέχρι το τέλος της σεζόν

Ο Τόμας το προηγούμενο διάστημα είχε υπογράψει δύο 10ημερα συμβόλαια με τους Σανς, προσφέροντας βάθος και εμπειρία στο ρόστερ τους και με τις εμφανίσεις του κέρδισε ένα νέο συμβόλαιο.

Η υπογραφή συμβολαίου μέχρι το τέλος της σεζόν σηματοδοτεί την επιστροφή του Αϊζάια Τόμας στο NBA, με τον πολύπειρο γκαρντ να διανύει πλέον στην 12η σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Αϊζάια Τόμας στην διάρκεια της καριέρας του ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς, όμως ποτέ δεν «λύγισε» και πλέον κάνει το μεγάλο comeback, αυτή τη φορά με την φανέλα των Φοίνιξ Σανς.

Comeback complete: The Phoenix Suns plan to sign guard Isaiah Thomas for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. In his 12th NBA season, Thomas completed two 10-days – providing the Suns backcourt depth, strong leadership and vet presence in locker room. pic.twitter.com/PDbIT15vES