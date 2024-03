Πιτίνο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Μπολόνια: «Βερολίνο ερχόμαστε!» (pic)

Ο πολύπειρος coach παρακολούθησε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βίρτους, ανέλυσε την φάση με το buzzer beater του Κέντρικ Ναν και έστειλε μήνυμά για... Βερολίνο.

«Τι φανταστική νίκη για τον Παναθηναϊκό. Με δύο δευτερόλεπτα να απομένουν ο Κέντρικ Ναν πήγε στο ένας εναντίον ενός και σκόραρε στο μηδέν, στην Μπολόνια. Τεράστια νίκη, Βερολίνο ερχόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

What an incredible win for Panathinaikos. With two seconds left - Kendrick Nunn goes one on one n ends with a basket at zero time at Bologna. Great win!!! Berlin here we come!! ☘️