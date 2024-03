Τώρα πιάστε τον! Ο Παναθηναϊκός άντεξε στο καμίνι της Μπολόνια, ο στρατηγός Σλούκας τον κράτησε όρθιο και ο παικταράς Ναν ξέρανε Βίρτους και μνηστήρες πλεονεκτήματος με καλάθι και… τέζα (79-81)!

Νίκη με... φόντο το Final Four πανηγύρισε ο «ψυχωμένος» Παναθηναϊκός Aktor στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια. Με floater του Κέντρικ Ναν at the buzzer οι «πράσινοι» πέρασαν από την έδρα των Ιταλών και... τρέλαναν το κοινό τους, φτάνοντας σε ένα σπουδαίο διπλό.

Με την νίκη αυτή η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβηκε στο 21-11 και πλέον βρίσκεται «αγκαλιά» με τη 2η θέση της regular season. Για την ακρίβεια, ο Παναθηναϊκός Aktor θέλει πια το 2Χ2 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (εκτός) και την Άλμπα Βερολίνου (εντός) για να... σφραγίσει το καλύτερο δυνατό ζευγάρωμα στον δρόμο για το Βερολίνο.

Ο Κέντρικ Ναν (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ) ήταν ο άνθρωπος του αγώνα, βάζοντας το σουτ που έκρινε τα πάντα και... έλυσε μια δύσκολη αναμέτρηση για το «τριφύλλι». Ωστόσο, αμέτρητα credits πηγαίνουν -ξανά- στον ασταμάτητο Κώστα Σλούκα. Σε 32' στο παρκέ ο ηγέτης του Παναθηναϊκού έβαλε 20 πόντους, κατέβασε 4 ριμπάουντ, «έβγαλε» πολύτιμες νίκες και με 21β. στο σύστημα αξιολόγησης πήρε τον τίτλο του MVP της βραδιάς. Σημαντικοί κατά διαστήματα και οι Τζέριαν Γκραντ (13π., 3ρ., 3ασ., 3κλ.), Ματίας Λεσόρ (10π., 9ρ.), Μάριους Γκριγκόνις (12π.).

Στην αντίπερα όχθη, το δίδυμο Τορνίκε Σενγκέλια (19π.) - Μάρκο Μπελινέλι (17π.) έφερε την ομάδα του Λούκα Μπάνκι πίσω από το -17, αλλά στο φινάλε η ποιότητα του Ναν ήταν εκείνη που έκρινε τα πάντα.

Τρομερό «πράσινο» ξεκίνημα με... καταιγισμό τριπόντων

Το πρώτο πεντάλεπτο στην Ιταλία ήταν ισορροπημένο (9-9 στο 5'), αλλά γρήγορα ο Παναθηναϊκός Aktor πάτησε... γκάζι με διαδοχικά τρίποντα από τους Κώστα Σλούκα και Τζέριαν Γκραντ (9-15 στο 6'). Ο Εργκίν Αταμάν κλήθηκε να διαχειριστεί ένα απρόοπτο (3φ. ο Μάριους Γκριγκόνις) και επέλεξε ένα σχήμα με τρεις γκαρντ, που λειτούργησε στον απόλυτο βαθμό. Με τον «άχαστο» Γκραντ (11π. με 3/3 3π.) οι φιλοξενούμενοι ένιωσαν πιο άνετα στο παρκέ (11-18 στο 7'), ενώ λίγο αργότερα δια χειρός Μήτογλου και Σλούκα... αναρριχήθηκαν σε διψήφιες αποστάσεις (11-21 και 13-24 στο 8'). Μάλιστα, οι «καυτοί πράσινοι» μετρούσαν 6/6 πίσω από τα 6,75μ. Συνολικά, στην 1η περίοδο το «τριφύλλι» ήταν συγκεντρωμένο και εύστοχο (13π. ο Γκραντ, 8π. ο Σλούκας), μάζευε τα ριμπάουντ (10-4ρ. υπέρ της ελληνικής ομάδας) και έκανε κουμάντο στη "Virtus Segafredo Arena" (16-28 στο 10').

Η... μηχανή του Αταμάν πήρε εξαιρετικό βαθμό στο Α' μέρος

Το κλέψιμο και το λέι απ του τρομερού Σλούκα έστειλε τον Παναθηναϊκό Aktor στο +15 (19-34 στο 12') και οι «πράσινοι» έφτασαν μέχρι και το +17, έχοντας τους Ιωάννη Παπαπέτρου - Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο παρκέ (22-39 στο 14' με 3π. του Ισπανού). Σε εκείνο το σημείο ο κόουτς Μπάνκι βασίστηκε στο size της second unit του, οι γηπεδούχοι πήραν κάποια επιθετικά ριμπάουντ και επιχείρησαν να μειώσουν (30-41 στο 16'), όμως οι έξι φορές πρωταθλητές Ευρώπης έμειναν σε κυρίαρχη θέση με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει το... όπλο του (32-48 στο 18', 9π. ο Αμερικανός). Ένα μικρό «ξέσπασμα» των Ιταλών και ένα αυστηρό αντιαθλητικό εις βάρος του Λεσόρ διαμόρφωσαν το 39-51 του ημιχρόνου, με την επιθετική... μηχανή του Αταμάν να παίρνει εξαιρετικό βαθμό (8/12 τρίποντα, 11 ασίστ/ 2 λάθη).

Οι Μπελινέλι - Σενγκέλια έβαλαν τη Βίρτους ξανά στο παιχνίδι

Στην επανάληψη, ο Μάρκο Μπελινέλι πήρε... μπρος και ύστερα από ώρα η ομάδα από την Μπολόνια πρώτα έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο (46-55 στο 24') και μετά «επέστρεψε» στο ματς (49-55 στο 25' με 3π. του Ιταλού σουτέρ), αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ. Ο «Γκρίγκο» γύρισε στο παρκέ, η αντεπίθεση των γηπεδούχων -μέσω της άμυνάς τους- συνεχίστηκε (53-58 στο 27'), αλλά οι «πράσινοι» δεν έχασαν τα ηνία, με τον Σλούκα να βρίσκει δύο δύσκολα καλάθια στο φινάλε των 24'' (55-63 στο 28'). Όπως και να 'χει, η 3η περίοδος άνηκε στην ιταλική ομάδα, η οποία έκανε μεγάλη προσπάθεια με το δίδυμο Μπελινέλι - Σενγκέλια να ξεχωρίζει. Από την άλλη, οι παίκτες του Αταμάν δεν είχαν τα ίδια ποσοστά (2/8 3π.), έχαναν κάποιες βολές (5/12 συνολικά) και να έβλεπαν τον αγώνα να... ζωντανεύει (59-65 στο 30').

Οι Ιταλοί το έκαναν «θρίλερ», ο Ναν τους... ξέρανε at the buzzer

Με ένα γρήγορο 5-0 η Βίρτους «ροκάνισε» την απόσταση στην μίνιμουμ τιμή της (64-65 στο 31'), αλλά ο Σλούκας το πήρε... πάνω του. Ο Έλληνας γκαρντ έβαλε ένα δίποντο, «έβγαλε» δύο άμυνες και το «τριφύλλι» διατήρησε το προβάδισμα (64-69), σε ένα διάστημα που ο Αταμάν έπαιζε με τους Χουάντσο - Αντετοκούνμπο. Όμως, ο Ισπανός αστόχησε σε ένα τρίποντο (airball), ο Έλληνας σέντερ έκανε φάουλ στον Λούντμπεργκ (66-69 στο 34') και οι Μήτογλου - Λεσόρ επέστρεψαν στην αναμέτρηση. Στο γήπεδο έπεφταν... κορμιά και ο Δανός γκαρντ του Μπάνκι ισοφάρισε με 5'25'' για το φινάλε (69-69).

Οι «πράσινοι»... πέταξαν άλλες δυο επιθέσεις, ο Σενγκέλια έβαλε μπροστά τους Ιταλούς (71-69 στο 36' με 7-0 σερί) και ο Αταμάν επανέφερε τον Γκραντ και το σχήμα με τους τρεις γκαρντ. Ο Ναν, που στο β' μέρος δεν είχε πόντο, βγήκε μπροστά σε ένα εξαιρετικά κομβικό σημείο και «έγραψε» ένα προσωπικό 5-0 (71-74 στο 37'). Ωστόσο, ο Μπελινέλι «απάντησε» με ένα μεγάλο τρίποντο (74-74) και στο 38' ο Ναν έκανε επιθετικό φάουλ στον Παγιόλα.

Μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο ο Μπελινέλι έπιασε στον... ύπνο την «πράσινη» άμυνα για το 76-74, αλλά ο Σλούκας ισοφάρισε άμεσα με 2/2 βολές (76-76, 102'' για την λήξη) και ο Γκριγκόνις (4φ.) γύρισε αντί του Γκραντ. Ο Λιθουανός έπαιξε αποτελεσματική άμυνα, στη συνεργασία Λούντμπεργκ - Ζίζιτς έγινε λάθος και οι φιλοξενούμενοι πήραν την κατοχή. Με 70'' για το φινάλε ο «Γκρίγκο» αστόχησε σε ένα «ελεύθερο» τρίποντο, ενώ ο Ντόμπριτς βρήκε στόχο από τη γωνία για το 79-76. Ο Ναν, με τη σειρά του, σημάδεψε το σίδερο, αλλά ο Γκριγκόνις με ένα σπουδαίο φόλοου βρήκε γκολ - φάουλ για το 79-79 (32'' για το φινάλε). Ο Λούντμπεργκ αστόχησε για τρεις μπροστά στον Λιθουανό και η μπάλα πήγε στα χέρια του Ναν. Ο Αμερικανός έπαιξε iso, τα έβαλε με... όλους και με floater στο φινάλε του αγώνα «σφράγισε» το τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού Aktor (79-81).

Τα Δεκάλεπτα: 16-28, 39-51, 59-65, 79-81.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.