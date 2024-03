Ο Χέις έριξε 50άρα στην Άλμπα και έγραψε ιστορία στη Euroleague! (vid)

Ο Αμερικανός άσος της τουρκικής ομάδας τελείωσε το παιχνίδι με 9/11 δίποντα, 9/16 τρίποντα και 5/7 βολές, φτάνοντας τους 50 πόντους και τους 46 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Με την 50άρα του έσπασε το ρεκόρ πόντων που κρατούσε σε ένα παιχνίδι ο Σέιν Λάρκιν, όταν είχε βάλει 49 με την Εφές κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου τον Νοέμβριο του 2019.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Χέις έσπασε τo ρεκόρ στα 20'' πριν το φινάλε του αγώνα με ένα λέι απ, με το κοινό της Φενέρ να πανηγυρίζει έξαλλα!

THE POINTS THAT MADE HISTORY! 😍



The EUROSTEP for the EuroLeague scoring record 💯



50 POINTS 👀👀👀@NIGEL_HAYES l @FBBasketbol pic.twitter.com/WBMFdtwZJj