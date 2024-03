Ασταμάτητος Χέις-Ντέιβις: 18 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο με 7/9 σουτ! (vid)

"Καυτός" ήταν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Χέιζ-Ντέιβις με τον Αμερικανό φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε να μετρά 18 πόντους με 7/9 σουτ στην πρώτη περίοδο.

Η Φενέρμπαχτσε είναι η απόλυτη κυρίαρχος από το πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση με την Άλμπα Βερολίνου για την 32η αγωνιστική της Euroleague. O Xέις-Ντέιβις ήταν "καυτός" σε αυτή την περίοδο, με την γερμανική ομάδα να μην μπορεί να τον σταματήσει σε κανένα σημείο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της τουρκικής ομάδας μέτρησε 18 πόντους με 7/9 σουτ (4/5τρ. 3/4δ.) δίνοντας στην ομάδα του διψήφιο προβάδισμα από νωρίς.

18 POINTS IN THE FIRST QUARTER 😳😳😳@NIGEL_HAYES is BALLING OUT 🔥 pic.twitter.com/T3sTq31dSH — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 29, 2024

1⃣0⃣ POINTS IN 1:20 MIN?!



Nigel Hayes-Davis is on a tear tonight 😱 pic.twitter.com/swuvBKSV6y — BasketNews (@BasketNews_com) March 29, 2024