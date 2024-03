To «ευχαριστώ» της ΤΣΣΚΑ σε Παρτιζάν, Ολυμπιακό και Μακάμπι για το ενός λεπτού σιγή (vid)

Πριν την έναρξη των αναμετρήσεων της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Βαλένθια και της Παρτιζάν με τον Ολυμπιακό, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα.

Η κίνηση αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που με μήνυμά της στα Social Media ευχαρίστησε για την συμπαράσταση σε μια εποχή θλίψης για όλη την Ρωσία.

«Αδέρφια μας από την Παρτιζάν, φίλοι μας από τον Ολυμπιακό και την Μακάμπι σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των Μοσχοβιτών και των Ρώσων.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ότι σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, υπάρχουν άνθρωποι που συμπαραστέκονται στη θλίψη του άλλου. Ας προσευχηθούμε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο», ανέφερε το μήνυμα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Brotherly Partizan, friends from Olympiacos and Maccabi, thank you on behalf of all Muscovites and Russians. It is very important for us that in a world full of chaos, there are people for whom there is no other person’s grief. Let's pray that nothing like this happens again pic.twitter.com/3cPqPZcHB4