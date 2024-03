Mιλουτίνοφ: Ταξίδεψε μόνος του στο Βελιγράδι για να βρεθεί στο πλευρό του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ταξίδεψε το μεσημέρι της Τρίτης (26/3) χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην Σερβία για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Παρτίζαν (21:30) για την 32η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο ο Σέρβος σέντερ βρίσκεται κανονικά στο Βελιγράδι.

Ο ψηλός των ερυθρολεύκων ταξίδεψε σήμερα από την Ελλάδα στην Σερβία προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια των συμπαικτών του κόντρα στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δείχνοντας πόσο ανυπόμονος είναι για την επιστροφή του στην δράση.

Άλλωστε όπως έχει γίνει ήδη γνωστό αυτή δεν αργεί, καθώς ο Σέρβος σέντερ αναμένεται να μπει το επόμενο διάστημα στις προπονήσεις των Πειραιωτών με την ελπίδα να προλάβει κάποιο από τα δυο εναπομείναντα παιχνίδια στο φινάλε της regular-season.

