Έξαλλος ο Ούμπρε με τους διαιτητές για την τελευταία φάση: «Είσαι π@@@@ης, είσαι π@@@@ης» (vid)

Οι Φιλαδέλφια 76ερς γνώρισαν την εντός έδρας ήττα με 108-107 από τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Στην τελευταία αμφισβητούμενη φάση, οι 76ερς ζήτησαν φάουλ του Πολ Τζορτζ πάνω στον Κέλι Ούμπρε χωρίς να υπάρχει κάποιο σφύριγμα από τους διαιτητές ωστόσο.

Αμέσως τόσο ο προπονητής της ομάδας Νικ Νερς και ο πρωταγωνιστής της εν λόγω φάσης Κέλι Ούμπρε κατευθύνθηκαν εμφανώς εξοργισμένοι προς τους διαιτητές, με τον τελευταίο μάλιστα να μη διστάσει να βρίσει με χυδαίο τρόπο και τους τρεις διαιτητές απο πολύ κοντινή απόσταση.

«Μυρίζει» πρόστιμο για τον άσο των Σίξερς, γεγονός που σίγουρα και ο ίδιος γνώριζε πριν προβεί στη συγκεκριμένη ενέργεια. Όπως και να έχει, μας χάρσει αναμφισβήτητα μία από τις στιγμές της χρονιάς.

Kelly Oubre to the referees: “You are a bitch. You are a bitch. You are a bitch” 🫵🏻



Savage.



pic.twitter.com/EImVSf7IMP