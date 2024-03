Round 32… Fight! (+poll)

Η αυλαία άνοιξε, η Μακάμπι αύξησε την πίεση και μόλις τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας της ευρωλίγκα, γίνεται το «έλα να δεις»! Το πλεονέκτημα έδρας για τον Ολυμπιακό, περνάει και από το Βελιγράδι, τη στιγμή που τουλάχιστον 14 ομάδες δίνουν τη δική τους μάχη. Πόσα poll αντέχεις;

Πέμπτη 28 Μαρτίου, σωτήριο έτος 2024. Μαζί και η Παρασκευή 29 Μαρτίου. 4η Απριλίου, σωτήριο έτος 2024. Μαζί και η 5η του Απρίλη. 11 Απριλίου, σωτήριο έτος 2024. Μαζί και η 12η του Απρίλη. Και μετά αυτό ήταν, τελείωσε. Τρεις αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε της κανονικής διάρκειας της ευρωλίγκα και η σημερινή μοιάζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη σαν ένα video game πολεμικών τεχνών. Ο γύρος είναι ο 32ος. Η μάχη ξεκινάει ̇ κάποιοι δε θα είναι ίδιοι μετά από αυτή την αγωνιστική, κάποιοι δε θα έχουν πια ελπίδες για τετράδα, εξάδα, δεκάδα. 14 ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν ξεκάθαρα στόχο. Η Ρεάλ εξαιρείται. Ο Ερυθρός Αστέρα, η Βιλερμπάν και η Άλμπα εξαιρούνται. Όλοι οι υπόλοιποι ισορροπούν σε ένα σκοινί. Από τη μία πλευρά η παράταση ζωής ή διεκδίκηση του στόχου και από την άλλη η άβυσσος της αποτυχίας. Ένα στραβοπάτημα και έπεσες. Ποιος θα αντέξει;

Η τετράδα της ευημερίας!

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ. Μονακό. Μπαρτσελόνα. Ολυμπιακός. Φενερμπαχτσέ. Βάλτε και λίγο Μακάμπι που κέρδισε χθες τη Βαλένθια 95-80 και ναι μεν δεν έχει εύκολο πρόγραμμα ως το φινάλε, αλλά ποιος μπορεί να την ξεγράψει; Η Μονακό με το ευκολότερο πρόγραμμα, ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ που κρατάει την τύχη στα χέρια του, ο Ολυμπιακός που ψάχνει την υπέρβαση στα εναπομείναντα ματς και η Φενερμπαχτσέ και με μαξιλαράκι ασφαλείας που της δίνει το αποψινό ματς με την Άλμπα. Πέντε ομάδες για τρεις θέσεις και εδώ έρχεται το πρώτο ματς poll. Ποιοι πιστεύετε ότι θα κάνουν παρέα στην Ρεάλ για το πλεονέκτημα έδρας;

Loading...

Φυσικά και ο δρόμος για την τετράδα έχει σταθμούς. Και οι σημερινοί του σταθμοί είναι τρεις, ο εξής ένας: Βελιγράδι! Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Παρτιζάν, η οποία μάχεται για να μπει στα play in και η νίκη απέναντι στους ερυθρόλευκους είναι μονόδρομος για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Την ίδια στιγμή ή ορθότερα για τον ίδιο στόχο η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Άλμπα και η Μονακό παίζει εκτός έδρας με την Βιλερμπάν, με τα αποτελέσματα των δύο αγώνων να φαντάζουν πολύ πιο προβλέψιμα από εκείνο του Βελιγραδίου. Ας δούμε, όμως, και τη δική σας γνώμη.

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Το… panic room!

Η τετράδα είναι σα να πλέεις σε ασφαλή νερά, ενώ παντού στον κόσμο έχει τσουνάμι. Σα να είσαι ψηλά σε ένα βράχο, ενώ ρέει η λάβα από το ηφαίστειο. Σα να είσαι η Κέιτ Γουίνσλετ στον Τιτανικό και να μην κάνεις χώρο για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Διότι από το πέντε ως το 15 και κυρίως από το οκτώ ως το 15 γίνεται χαμός! Ποιος θα μπει στα πλέι άουτ; Ποιος θα έχει πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι άουτ; Ποιοι θα κάνουν τη μεγάλη επαναφορά, ενώ τους είχαν για «τελειωμένους»; Μέχρι και την Ζαλγκίρις υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες για την πρώτη δεκάδα, ενώ Βίρτους, Μακάμπι, αλλά και η Μπασκόνια (σ.σ. μαθηματικά περισσότερο από ρεαλιστικά) απειλούν για την εξάδα. Οπότε έχουμε πρώτα τα δύο συγκεντρωτικά poll, με την υποσημείωση ότι οποιαδήποτε από τις Μπάγερν ή Ζαλγκίρις ηττηθούν σήμερα, χάνουν και το τρένο.

Loading...

Loading...



Κι αφού είδαμε το γενικό, πάμε στα συγκεκριμένα. Σημερινά ματς, αυριανά ματς με τις περισσότερες περιπτώσεις να είναι οριακές. Ομάδες όπως πχ η Μπασκόνια που κερδίζουν και προκρίνονται, ομάδες που αν χάσουν αποκλείονται, ομάδες που παίρνουν παράταση ζωής και ομάδες που θα ελπίζουν μόνο σε θαύμα. Περισσότερο από ποτέ και από οποιαδήποτε άλλη, η 32η αγωνιστική μοιάζει να κρίνει (σχεδόν) τα πάντα:

Loading...

Loading...

Loading...

Το… μια κατηγορία μόνο του!

Δεν ξεχάσαμε τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ. Το παιχνίδι του την Παρασκευή με την Βίρτους στην Μπολόνια είναι τόσο σημαντικό που πιάνει όλες τις κατηγορίες και, φυσικά, μέχρι την ώρα του τζάμπολ θα είναι γνωστό τι ακριβώς μπορεί να διεκδικήσει η κάθε ομάδα. Οι πράσινοι παίζουν για το πλεονέκτημα έδρας, τη στιγμή που φαντάζει αδύνατο να μείνουν εκτός τετράδας. Οι Ιταλοί παίζουν την τελευταία τους ελπίδα για τετράδα, ενώ μαθηματικά δεν έχουν εξασφαλίσει ότι θα είναι στην πρώτη δεκάδα. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι το παιχνίδι αγγίζει το πλεονέκτημα έδρας για τα play off, το πλεονέκτημα έδρας για τα play in, αλλά και συνολικά τα play in. Πώς να μην είναι μια κατηγορία μόνο του;

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Τα καταφέρατε και φτάσατε ως εδώ; Συγχαρητήρια, κερδίζετε το βραβείο του πιο φανατικού οπαδού της ευρωλίγκα! Και η ώρα για το έπαθλο: Θα ήταν ένα ταξίδι στο Ντουμπάι, αλλά επειδή προς το παρόν μας είπαν (και σας λέμε) ότι δε θα γίνει η επέκταση προς τον αραβικό κόσμο, κερδίσατε ένα ακόμα poll! Κερδίσατε τη δυνατότητα να ψηφίσετε στο πιο αδιάφορο ματς της χρονιάς!! Τέτοια δώρα, μόνο στο SDNA!!