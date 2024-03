Sold out ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για το ματς με τη Φενέρ (vid)

Ο ενθουσιασμός των φιλάθλων του Ολυμπιακού αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά με τους οπαδούς των Πειραιωτών να πραγματοποιούν sold out στα εισιτήρια εν όψει του ματς με την Φενέρμπαχτσε για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκα.

Το 11ο φετινό sold out των Ερυθρολεύκων έγινε τρεις εβδομάδες πριν την την ημέρα του αγώνα ενάντια στην τούρκικη ομάδα, την οποία η μοίρα έφερε να αντιμετωπίσει και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός μόλις μία μέρα πριν από το μπασκετικό του τμήμα.

