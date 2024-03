Πανόραμα Euroleague: 5 ομάδες, 4 ακόμα αγωνιστικές, 3 θέσεις για το πλεονέκτημα έδρας

Ο... κακός χαμός για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague. Ακόμα ένα βήμα τετράδας ο Παναθηναϊκός, μία νίκη πίσω ο Ολυμπιακός.

Οι «πράσινοι» πέρασαν από το Βελιγράδι και μοιράζονται πλέον τις θέσεις 3-5 με τις Μονακό και Φενέρμπαχτσε με ρεκόρ 19-11. Μία νίκη πίσω ο Ολυμπιακός που έχασε έδαφος μετά την ήττα από την Εφές, μπροστά από τους τρεις προαναφερθέντες η Μπαρτσελόνα (20-10), την οποία υποδέχεται ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή (22/3, 21:15), από την οποία είχε χάσει με 8 πόντους διαφορά.

Οι «πράσινοι» πάντως έχουν τη Μονακό στο 2-0, μειονεκτούν σε ισοβαθμία με τη Φενέρ (1-1) και έχουν 0-2 κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες είναι στο 0-2 με την Μπαρτσελόνα, στο 1-1 αλλά μειονεκτούν με τη Μονακό και είχαν χάσει 79-77 από τη Φενέρ, την οποία υποδέχονται στην τελευταία αγωνιστική.

Μεγάλη μάχη και για τη 10η θέση, που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το play in, με τουλάχιστον πέντε ομάδες να το διεκδικούν...

Τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής

Τρίτη 19 Μαρτίου

Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός 85-72

Ζαλγκίρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια 96-81

Άλμπα Βερολίνου - Ρεάλ Μαδρίτης 79-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν 98-90

Παρτιζάν - Μπασκόνια 87-83

Τετάρτη 20 Μαρτίου

Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα 88-74

Μονακό - Αρμάνι Μιλάνο 80-98

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 76-89

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 70-68

Η κατάταξη

Ρεάλ Μαδρίτης 24-6 Μπαρτσελόνα 20-10 Παναθηναϊκός 19-11 Μονακό 19-11 Φενέρμπαχτσε 19-11 Ολυμπιακός 18-12 Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-13 Βίρτους Μπολόνια 17-13 Μπασκόνια 16-14 Παρτίζαν 14-16 Βαλένθια 14-16 Αρμάνι Μιλάνο 13-17 Αναντολού Εφές 13-17 Μπάγερν Μονάχου 13-17 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-18 Ερυθρός Αστέρας 10-20 Βιλερμπάν 7-23 Άλμπα Βερολίνου 5-25

Η επόμενη αγωνιστική (31η)

Πέμπτη 21 Μαρτίου

19:30 Αναντολού Εφές - Άλμπα Βερολίνου

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπασκόνια

21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

21:30 Παρτιζάν - Ρεάλ Μαδρίτης

Παρασκευή 22 Μαρτίου

20:00 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια

20:00 Μονακό - Βαλένθια

21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπάγερν Μoνάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Το πρόγραμμα των μονομάχων για τα τις θέσεις 2-4 και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ

*με vs οι εντός έδρας αγώνες, με @ οι εκτός έδρας

2. Μπαρτσελόνα (20-10)

@ Παναθηναϊκός 22/3

@ Μπάγερν 28/3

vs Μακάμπι 4/4

@ Βιλερμπάν 12/4

3. Παναθηναϊκός (19-11)

vs Μπαρτσελόνα 22/3

@ Βίρτους Μπολόνια 29/3

@ Μπάγερν Μονάχου 5/4

vs Άλμπα Βερολίνου 11/4

3. Φενέρμπαχτσε (19-11)

@ Αρμάνι Μιλάνο 22/3

vs Άλμπα Βερολίνου 29/3

vs Αναντολού Εφές 5/4

@ Ολυμπιακός 12/2

4. Mονακό (19-11)

vs Βαλένθια 22/3

@ Βιλερμπάν 28/3

vs Ζαλγκίρις 4/4

vs Μπάγερν 11/4

5. Ολυμπιακός (18-12)

vs Βιλερμπάν 21/3

@ Παρτιζάν 28/3

@ Ερυθρός Αστέρας 4/4

vs Φενέρμπαχτσε 12/4