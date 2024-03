Μέγας είσαι Kyrie και θαυμαστά τα έργα σου! (vid)

Απίθανα πράγμα έγιναν στο φινάλε της αναμέτρησης των Ντάλας Μάβερικς με τους Ντένβερ Νάγκετς, αφού οι Τεξανοί στα 4:40 πριν την λήξη του αγώνα είχαν προβάδισμα εννιά πόντων (100-91), όμως κατάφεραν να το απολέσουν!

Οι Νάγκετς με τρομερά σουτ του Τζαμάλ Μάρεϊ και του Νίκολα Γιόκιτς κατάφεραν να φέρουν... τούμπα το ματς και να προηγηθούν με 102-105, στα 28'' πριν την λήξη, όμως ο Λούκα Ντόντσιτς με τρίποντη «βόμβα» στα 26'' ισοφάρισε σε 105-105.

Στην τελευταία επίθεση των Νάγκετς, ο Τζαμάλ Μάρεϊ βρήκε σίδερο, οι Μάβερικς εξασφάλισαν το ριμπάουντ, έχοντας 2,8'' για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους, με τον Τζέισον Κιντ να καλεί σε τάιμ άουτ.

Στην επαναφορά η μπάλα κατέληξε στον Κάιρι Ίρβινγκ, που έκανε το μπάσιμο, με τον Νίκολα Γιόκιτς κολλημένο πάνω του, όμως ο «Uncle Drew» με αδιανόητο σουτ με το ένα χέρι έστειλε την μπάλα στο καλάθι και χάρισε τη νίκη στους Μάβερικς!

OH MY GOODNESS, KYRIE IRVING WINS THE GAME WITH A LEFT-HANDED FLOATER ‼️



SPECIAL. 🤯#TissotBuzzerBeater#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/NJiVbYtV7p