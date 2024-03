Πένθος για τον ΛεΝτέι: Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του

Πένθος για την οικογένεια του Ζακ ΛεΝτέι καθώς ο πατέρας του παίκτη της Παρτίζαν, Ρίκι Βίνσεντ, έφυγε από τη ζωή. Να σημειώσουμε πως ο παίκτης της ομάδας του Ομπράντοβιτς είχε πάρει άδεια προκειμένου να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και δεν είχε αγωνιστεί στην αναμέτρηση με FMP.

H Παρτίζαν με ανακοίνωση της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον παίκτη και τους οικείους του.

Tokom večerašnje utakmice, primili smo informaciju da je danas u Americi preminuo Riki Vinsent Ledej, otac našeg košarkaša Zeka Ledeja.



Porodici Ledej i našem Zeku, upućujemo najiskrenije saučešće!



During the game tonight, we recieved an information that Ricky Vincent LeDay,