Ζαλγκίρις: Επεκτείνει (για λίγο ακόμα) το συμβόλαιο του Χόλινς

Οι εξελίξεις… τρέχουν στην ομάδα του Κάουνας αφού μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Αντρέα Τρινκέρι οι Λιθουανοί γνωστοποίησαν πως θα επεκτείνουν το συμβόλαιο του Όστιν Χόλινς τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο 32χρονος άσος σε 4 εμφανίσεις είχε 3,8 πόντους και 0,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, ενώ στο λιθουανικό πρωτάθλημα είχε 5 πόντους ανά αγώνα. Ο νέος προπονητής της Ζαλγκίρις, Αντρέα Τρινκιέρι, θέλει να τον δει σε προπονήσεις και αγώνες προτού αποφασίσει για το αν θα τον κρατήσει ως το τέλος της σεζόν.

.@aHolli_20 stays in Zalgiris for at least 2 more weeks. pic.twitter.com/Bs4GdpZU9H