Ευχάριστα νέα στους Μπουλς: Πήρε το OK των γιατρών να ξεκινήσει τρέξιμο ο Λόνζο Μπολ

Ο Λόνζο Μπολ είναι ο άτυχος της τελευταίας διετίας για τους Σικάγο Μπουλς με τον Αμερικανό να έχει να αγωνιστεί από το 2022. Ωστόσο τα νέα που έρχονται από την ομάδα είναι αισιόδοξα, καθώς όπως έγινε γνωστό ο γκαρντ των "ταύρων" πήρε το ΟΚ από ιατρικό επιτελείο της ομάδας να ξεκινήσει τρέξιμο.

Ο προπονητής του Σικάγο, Μπίλι Ντόνοβαν ανέφερε πως δεν πονά πλέον ο παίκτης του στο γόνατο και πλέον ο παίκτης βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του. Να σημειώσουμε ότι ο Μπόλ έχει να αγωνιστεί από το Γενάρη του 2022, ενώ είχαν ακουστεί και φήμες ότι ίσως σταματούσε το μπάσκετ.

