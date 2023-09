Στην Ρωσία για λογαριασμό της Ουραλμάς Εκατερίνμπουργκ ο Οκτάβιους Έλις

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην καριέρα του ο Οκτάβιους Έλις. Ο Αμερικάνος σέντερ την νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στην Ρωσία για λογαριασμό της Ουραλμάς Εκατερίνμπουργκ, η οποία με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την μεταγραφή. Η ρωσική ομάδα είναι νεοφώτιστη στην VTB League, καθώς την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας της χώρας.

Ο Οκτάβιους Έλις την περασμένη σεζόν την μοίρασε στην Κίνα, όπου αγωνίστηκε με την Γκουανγκντόνγκ, μετρώντας 7.6 πόντους και 7 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ το δεύτερο μισό της χρονιάς το πέρασε στην Ιταλική, Τρεβίζο. Να θυμίσουμε ότι ο Αμερικάνος σέντερ έχει θητεία σε Προμηθέα και Ολυμπιακό.

Octavius Ellis @Tay_UC2 is ready for his new adventure! He signed his new contract with @bc_uralmash of @VTBUL !! #networksports #homeofchampions pic.twitter.com/PGZeKdQDiJ