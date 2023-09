Η φάση του τραυματισμού του Σίμανιτς στο νεφρό (vid)

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται άπαντες στην ομάδα της Σερβίας μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Μπόρισα Σίμανιτς.

Ο Σέρβος παίκτης δέχθηκε χτύπημα από τον Νοτιοσουδανό αντίπαλό του, Νούνι Όμοτ, που ζήτησε δημόσια συγγνώμη, λίγο πριν το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρησης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Ο Σίμανιτς πέρασε άμεσα την πόρτα του χειρουργείου και όπως έγινε γνωστό έχασε το νεφρό του έπειτα από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν.

Serbian forward Borisa Simanic was transported to the hospital and ultimately lost one of his kidneys as a result of this incident against South Sudan 🤕



