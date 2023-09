Κίνηση τακτικής των Μπακς για Άλεξ Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέγραψαν χθες τον Αλεξ Αντετοκούνμπο, αλλά πριν από μερικές ώρες τον «έκοψαν». Δεν είναι κάτι το τρομερό αυτό υπό την έννοια ότι έτσι τα «ελάφια» συνεχίζουν να έχουν τα δικαιώματα του νεαρού παίκτη, όσον αφορά στη G-League. Πλέον ο Αλεξ Αντετοκούνμπο μπορεί να πάει και να ξαναπαίξει στην θυγατρική των Μπακς, τους Ουισκόνσιν Χερντ.

The Milwaukee Bucks have waived Alex Antetokounmpo. The Bucks retain his G League rights. He’s eligible to join Milwaukee’s affiliate, the Wisconsin Herd.