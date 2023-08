Στην Άλμπα Βερολίνου ο Ματ Τόμας

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο Ματ Τόμας. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άλμπα Βερολίνου, όπως γνωστοποίησε και επίσημα ο σύλλογος.

Ο Αμερικάνος σούτινγκ γκαρντ αγωνίστηκε από τα μέσα της περσινής σεζόν στον Παναθηναϊκό και σε 10 παιχνίδια της EuroLeague που πρόλαβε να αγωνιστεί με το «τριφύλλι» μέτρησε 8,1 πόντους (40.5% τρίποντο) και 2 ριμπάουντ, μένοντας στο παρκέ για 18 λεπτά.

Welcome to ALBA, @Theiceman_21! 👋💛💙



Der 29-Jährige bringt drei Jahre NBA-Erfahrung mit und hat in der letzten Saison bei Panathinaikos Athen gespielt. Bei uns hat der Guard einen Vertrag über eine Saison unterschrieben. ✍️



