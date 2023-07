Ράις για Σλούκα: «Νόμιζα ότι ήταν φώτοσοπ»

Όλη η μπασκετική Ευρώπη… παραμιλάει για το σπουδαίο μεταγραφικό «χτύπημα» του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» έκαναν δικό τους τον Κώστα Σλούκα, από τον Ολυμπιακό και όπως φαίνεται ακόμα και σήμερα υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.

Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Ταϊρίς Ράις. Ο Ράις στην ενημέρωση της Λίγκας για την πρεμιέρα των «αιωνίων» κατάλαβε πως ο Σλούκας θα είναι πλέον μέλος των πρασίνων και η απάντησή του στο ποστ ήταν η εξής: «Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό; Νόμιζα ότι ήταν φώτοσοπ. Σας είπα ότι κάνουν κινήσεις, αλλά δεν ήξερα ότι αυτή ήταν μία από εκείνες!»

Sloukas to Pana?? I thought this was photoshopped. I told y’all they were making moves but I didn’t know this was one of them. https://t.co/nJkEGmB367