«Εκτός κούρσας για Πάντερ η Μακάμπι, προβάδισμα ο Παναθηναϊκός»

O 29χρονος Αμερικανός αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Τριφυλλιού, με τον Παναθηναϊκό να βλέπει έναν από τους συνδιεκδικητές του Κέβιν Πάντερ να αποσύρεται από την... μάχη.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφος, Αρέλ Γκίνσμπεργκ του δικτύου Walla», η Μακάμπι αποσύρθηκε από την διεκδίκηση του Αμερικανού γκαρντ, αφού ο σύλλογος από το Τελ Αβίβ θέλει να υπογράψει ένα μεγάλο όνομα για την ενίσχυση στην περιφέρεια.

Ο Αρέλ Γκίνσμπεργκ, μάλιστα αναφέρει ότι πλέον ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί στην κούρσα για την απόκτηση του Κέβιν Πάντερ, που μένει ελεύθερος από την Παρτιζάν.

🚨Kevin Punter won't Sign With Maccabi Tel Aviv.



Despite the reports about an offer from the club to the player, Maccabi are looking to sign a big name for their frontcourt and won't be in the race of signing Punter.



the leading team in the race for now is Panathinaikos.