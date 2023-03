ΑΕΚ: Το... μονοπάτι για το Final Four περνάει από την Ιερουσαλήμ!

Η ΑΕΚ κληρώθηκε με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στα προημιτελικά του BCL και το... μονοπάτι της για μια θέση στο Final Four του BCL θα περάσει από το Ισραήλ με μειονέκτημα έδρας για την «Ένωση».

Την θεωρητικά καλύτερη δυνατή κλήρωση είχε η ΑΕΚ στον... δρόμο για το Final Four του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ηλία Καντζούρη θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, μια ομάδα που φτάνει για 3η φορά στην οκτάδα του θεσμού, αλλά δεν έχει καταφέρει στο παρελθόν να προκριθεί στο Final Four.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια της οκτάδας απαρτίζονται από δύο ισπανικούς «εμφύλιους», αφού η Τενερίφη θα αντιμετωπίσει την Μανρέσα και η Ουνικάχα Μάλαγα την Μούρθια, ενώ το 4ο ζευγάρι είναι το Βόννη - Στρασμπούρ.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν μπορούσαν να κληρωθούν με την Ουνικάχα Μάλαγα, που θεωρείται ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, καθώς την οποία αντιμετώπισαν στην προηγούμενη φάση, ενώ απέφυγαν τόσο την πολύ ισχυρή Τενερίφη, όσο και την... επικίνδυνη Βόννη, που νίκησε την ΑΕΚ δυο φορές νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Το format της οκτάδας, το πλεονέκτημα έδρας και η νέα κλήρωση για το Final Four

Θυμίζουμε πως η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η Τενερίφη, η Βόννη και η Ουνικάχα Μάλαγα έχουν πλεονέκτημα έδρας στις αντίστοιχες σειρές τους, καθώς τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις των ομίλων τους στο Round of 16. Κάθε σειρά προημιτελικών είναι best-of-three, δηλαδή στο Final Four θα προκριθεί η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις δύο νίκες. Επομένως, για να φτάσει μέχρι το Final Four η ομάδα του Καντζούρη θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον ένα διπλό στο Ισραήλ.

Οι προημιτελικοί θα αρχίσουν στις 4-5 Απριλίου, ενώ τα δεύτερα ματς των σειρών θα γίνουν στις 11 και 12 Απριλίου. Αν χρειαστεί κάποια σειρά αγώνων να πάει σε τρίτο ματς, τότε αυτό θα διεξαχθεί στις 18 ή 19 Απριλίου.

Από εκεί και πέρα, οι τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν στο Final Four θα μπουν σε μια νέα κλήρωση στα τέλη Απριλίου. Αυτή η κλήρωση θα γίνει στην πόλη που θα φιλοξενήσει το τελικό event της διοργάνωσης, με την ΑΕΚ να έχει καταθέσει επίσημα την υποψηφιότητά της για τη διεξαγωγή του Final Four στα Άνω Λιόσια.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών του BCL:

Βόννη - Στρασμπούρ

Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ

Τενερίφη - Μανρέσα

Ουνικάχα Μάλαγα - Μούρθια