ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Τουρκία: «Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του σεισμού»

Πολλές ομάδες ανά την Ευρώπη στέλνουν τα δικά τους μηνύματα και το ίδιο έπραξε η πράσινη ΚΑΕ, γράφοντας:

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους εσάς».

We are devastated by the news of the earthquake in Turkey and Syria. Our deepest condolences to the families of the victims🙏 Our thoughts and prayers are with all of you 🙏 #earthquake