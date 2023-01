Οι δύο παίκτες δεν ξεκίνησαν στην αρχική πεντάδα των Λέικερς, ωστόσο πέρασαν στο παρκέ στη διάρκεια του αγώνα, κάνοντας αμέσως αισθητή την παρουσία τους.

Ο Χατσιμούρα στο πρώτο ημίχρονο σημείωσε έξι πόντους, έχοντας 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Άντονι Ντέιβις είχε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 μπλοκ.

Rui Hachimura and AD check in for the Lakers 🗣️



WATCH: https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/7jgOv0OmFG