«Υπέγραψε στην Αρμάνι Μιλάνο ο Νέιπιρ»

Το σίριαλ που έχει σαν πρωταγωνιστή τον Σαμπάζ Νέιπιρ και το μέλλον του φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του. Κι αυτό γιατί ο παίκτης που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να γίνει κάτοικος Ιταλίας.

Η Αρμάνι Μιλάνο κινήθηκε δυναμικά για την απόκτησή του και σύμφωνα με την ιστοσελίδα Encestando κατάφερε να φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον άλλοτε NBAer, ο οποίος υπέγραψε στην ομάδα του Έτορε Μεσίνα ως το τέλος της σεζόν.

Με την εξέλιξη αυτή οι Ιταλοί βρήκαν στο πρόσωπο του Νέιπιρ τον παίκτη που θα καλύψει το κενό της απουσίας του Κέβιν Πάνγκος, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή γραμμή τους.

🚨Well, deal done, I was told.

Napier signed with Armani Milan until end of the season https://t.co/KnLIsK8fiy