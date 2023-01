Στο παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής το next big thing του παγκοσμίου μπάσκετ και μεγάλο φαβορί για το νο.1 του NBA Dtaft 2023, μέτρησε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 τάπες, αλλά και το καλάθι της νίκης, που ήρθε με κάρφωμα.

Δείτε την εμφάνισή του:

