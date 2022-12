Κλείνει στην Φενέρμπαχτσε ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Παπαθεοδώρου στην εκπομπή «Magic Euroleague» του SDNA, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρθηκε για την περίπτωση του Έλληνα σέντερ, ωστόσο ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε δεσμευθεί απέναντι στην Φενέρ και για τον λόγο αυτό δεν προχώρησε η περίπτωσή του για τους «πράσινους».

Οι Τούρκοι πρόσφεραν στον Κώστα Αντετοκούνμπο 20 λεπτά συμμετοχής εγγυημένα, με τον Έλληνα σέντερ να είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο το οποίο θα προβλέπει και οψιόν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Φενέρμπαχτσε ταλαιπωρείται από θέματα τραυματισμών, έτσι η προσθήκη του Κώστα Αντετοκούνμπο θα προσθέσει μια λύση στον Δημήτρη Ιτούδη και για τον λόγο αυτό οι Τούρκοι του προσφέρουν εγγυημένα 20 λεπτά συμμετοχής.

Η θητεία του Κώστα Αντετοκούνμπο στους Σικάγο Μπουλς ολοκληρώθηκε, αφού οι «Ταύροι» ανακοίνωσαν την προσθήκη του γκαρντ Κάρλικ Τζόουνς με two way συμβόλαιο και την αποδέσμευση του Έλληνα σέντερ.

Roster Updates: We have signed G Carlik Jones to a two-way contract and waived F Kostas Antetokounmpo.